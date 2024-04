Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland RKBM ist die Entwicklungsträgerin für die Region Bern-Mittelland. Sie setzt sich für zukunftsorientierte, gemeindeübergreifende Lösungen ein – zum Wohle der über 400’000 Bewohnerinnen und Bewohner. In der RKBM arbeiten 74 Gemeinden partnerschaftlich zusammen und entscheiden verbindlich über regionale Fragen in den Bereichen Raumplanung, Verkehr, Kultur, Regionalpolitik, Energieberatung und Wirtschaft. Die fachliche und politische Arbeit wird auf der Geschäftsstelle koordiniert.



Der Fachbereich Raumplanung ist für die planerischen Voraussetzungen der prosperierenden Region zuständig. Dies erfordert eine mit den Mitgliedergemeinden koordinierte regionale Richtplanung. Insbesondere gilt es, mit der Abstimmung von Siedlung und Verkehr eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung mit hoher Standortattraktivität zu gestalten. Gleichzeitig ist die landschaftliche Vielfalt zu fördern.



Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als

Projektleiter/in Bereich Raumplanung (80%)

Ihre wichtigsten Aufgaben Leitung von und Mitarbeit an Projekten im Bereich Raumplanung

Koordinationsaufgaben und Mitarbeit in fachbereichsübergreifenden Projekten

Mitarbeit bei der Gesamtplanung und -steuerung des Fachbereichs in allen Belangen

Auftragsvorbereitung für einzelne Geschäfte, Vorbereiten und Auswerten von Ausschreibungen

Verfolgen der Gesetzgebung und Entwicklung im Bereich Raumplanung

Unterstützung des Kommissionssekretariats Raumplanung Das bringen Sie mit Raumbezogene höhere Ausbildung (Raumplanung, Architektur mit Weiterbildung Raumplanung oder Ähnliches)

Praxiserfahrung in der Raumplanung

Projektleitungs- und Projektmanagementerfahrung

Initiative, Organisationsvermögen und Gewandtheit im schriftlichen Ausdruck

Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen im Umgang mit Behörden und Auftragnehmern

Interesse an der Gesamtentwicklung der Region und an bereichsübergreifender Zusammenarbeit im Team der Geschäftsstelle Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen bis am 31. Mai 2024 an bewerbung@bernmittelland.ch zu Handen von Frau Giuseppina Jarrobino, Geschäftsführerin, Regionalkonferenz Bern-Mittelland. Ablauf des Bewerbungsprozesses 4. und 5. Juni 2024, jeweils 13.30 bis 17 Uhr: 1. Runde Vorstellungsgespräche

19. und 21. Juni 2024, 14.00 bis 17 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr: 2. Runde Vorstellungsgespräche

1. Oktober 2024 oder nach Vereinbarung: Beginn Anstellungsverhältnis Für weitere Auskünfte zum Stellenprofil steht Ihnen Frau Andrea Schemmel, Fachbereichsleiterin Raumplanung, und zu übergeordneten Fragen Frau Giuseppina Jarrobino, Geschäftsführerin RKBM, gerne zur Verfügung (Tel. 031 370 40 70). Weitere Informationen zu unserer Organisation finden Sie unter www.bernmittelland.ch.