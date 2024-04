Sie haben eine höhere Ausbildung im Bau- und Immobilienbereich und suchen eine Aufgabe mit Zukunft?

Dann sollten Sie jetzt weiterlesen.



Wir sind eine breit abgestützte Nonprofit-Organisation, die sich seit 2012 erfolgreich für das nachhaltige Bauen einsetzt.



Nun bauen wir unsere Geschäftsstelle aus und suchen per 1. August 2024 oder nach Vereinbarung eine neue Kollegin oder einen Kollegen als

Unser Ziel ist, dass in der Schweiz in absehbarer Zukunft nur noch nachhaltig gebaut wird. Hierfür bringen wir Akteure und bestehende Konzepte zusammen, schaffen Grundlagen, Instrumente und Standards. Dabei hilft uns, dass wir in Wirtschaft, öffentlicher Hand, Forschung und Bildung breit abgestützt und als zentrale Anlaufstelle auf diesem Gebiet etabliert sind.

Sie unterstützen uns in Zukunft, indem Sie zusammen mit dem Geschäftsführer Projekte planen, koordinieren und umsetzen.

Dabei ...

unterstützen und beraten Sie den Vorstand sowie den Vorstandsausschuss und erarbeiten Entscheidungsgrundlagen

leiten Sie Fachgremien und führen externe Fachleute, die unsere Standards weiterentwickeln und neue Instrumente kreieren

setzen Sie Impulse für die Positionierung des NNBS und vertreten es gegen aussen.

Damit Ihnen das gelingt und Freude macht, sollten Sie ...

gewohnt sein, selbständig und zuverlässig zu arbeiten

das Projektmanagement beherrschen

zielgruppengerecht kommunizieren, Menschen vernetzen und geschickt verhandeln können

erfahren sein in der finanziellen Abwicklung von Projekten, von der Mittelbeschaffung bis zur Abrechnung

wissen, wie Vereine und öffentliche Verwaltungen funktionieren

idealerweise mehrjährige Führungserfahrung mitbringen.

Ihre Sprachkenntnisse helfen Ihnen, sich in der ganzen Schweiz verständlich zu machen. Ihr Interesse an einer nachhaltigen Entwicklung der Schweiz rundet Ihr Profil ab.

Wir bieten Ihnen die Chance, in diesem Gebiet etwas zu bewirken und das NNBS weiterzuentwickeln. Unsere Anstellungsbedingungen sind attraktiv, Arbeitszeit und -ort sind flexibel wählbar.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis 6. Mai 2024, die Sie bitte an info@nnbs.ch schicken. Die Bewerbungsgespräche finden am 23. / 24. Mai 2024 statt.

Haben Sie noch Fragen? Unser Geschäftsführer, Joe Luthiger, beantwortet sie gerne telefonisch unter +41 43 466 55 86 oder via Mail an joe.luthiger@nnbs.ch.

Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz NNBS

Fraumünsterstrasse 17

Postfach

8024 Zürich

+41 43 466 55 86

info@nnbs.ch | www.nnbs.ch