Der erste Wettbewerbskongress findet in Zürich-Oerlikon statt.

Wir wollen wieder einen Treffpunkt für die Schweizer Wettbewerbsszene schaffen. Wer sich heute für den Architekturwettbewerb engagiert, hat keinen Ort, um sich mit andern auszutauschen. Um diese Lücke zu füllen, veranstaltet Hochparterre zusammen mit der Stiftung Forschung Planungswettbewerbe zum ersten Mal einen Wettbewerbskongress. Wir haben ihn «Wettbewerbslabor» genannt, weil wir analysieren, diskutieren und Lösungen suchen wollen. Den Wettbewerb einen Schritt weiterzubringen, ist unser Ziel.

In den Vorbereitungen haben wir vor allem zu drei Themen Diskussionsbedarf ausgemacht: «digitaler Wettbewerb», «Klimakrise und Wettbewerbe» und «steigender Aufwand». Bereits jetzt treffen sich regelmässig drei «Laborgruppen» und bereiten diese Themen für den Kongress vor. Was genau inhaltlich am Wettbewerbslabor zur Sprache kommen soll, haben wir bewusst offengelassen. Am Ende des Tages wollen wir aber schlauer sein, Lösungen gefunden, Empfehlungen abgegeben und Forderungen gestellt haben. Und vielleicht können wir sogar den einen oder andern Forschungsantrag stellen.

Das Wettbewerbslabor soll alle zwei Jahre stattfinden, zum ersten Mal am Freitag, 1. Dezember 2023. Es richtet sich an Fachleute aus Privatbüros, der öffentlichen Hand und Architekturschulen: Architektinnen, Wettbewerbsauslober und Wettbewerbsorganisatorinnen. Zu einer gelebten Wettbewerbskultur gehört auch ein reger Austausch zwischen allen Beteiligten. Ab jetzt können sich Interessierte anmelden. Wir freuen uns auf viele neue Erkenntnisse.