Erdgeschossplan der umgestalteten «Grand Rue» in Begnins

Marcel Bächtiger 25.09.2020 13:53

Die Gemeinde Begnins, etwas oberhalb von Nyon gelegen, hat einen Studienauftrag für die Aufwertung ihrer Hauptstrasse ausgeschrieben: Die "Grand Rue de Begnins" bildet das historische Zentrum des kleinen Dorfes, Häuserzeilen links und rechts fassen den Strassenraum. Auf halber Strecke macht die Strasse einen Knick, es entsteht ein kleiner Platz, an den ein gemeindeeigenes Grundstück angrenzt. Dort soll ein Wohn- und Geschäftshaus gebaut werden, das auch Räumlichkeiten für die verschiedenen örtlichen Vereine und eine Parkgarage für Anwohner und Besucher umfasst. Die Empfehlung zur Weiterbearbeitung geht an den Vorschlag von GayMenzel und DGJ Landscapes, dem die Jury eine angemessene, aber wirksame Einfachheit in der Behandlung des öffentlichen Raums attestiert. Augenfälligstes, wenn gleich zurückhaltendes Element ist die Ausbildung von Schwellenräumen mit grossen Steinplatten vor den Eingängen der Ladengeschäfte (oder wahlweise auch vor den privaten Haus...