Aus dem Wörterbuch der Nachhaltigkeit: Stampflehmstützen und Photovoltaikmodule (Fassadenausschnitt des prämierten Projekts von Christ & Gantenbein)

Christina Leibundgut 26.10.2021 12:00

Beim Studium der selektiven oder eingeladenen Wettbewerbe, an denen die Bürogrössen der Schweiz teilnehmen, kann einen zuweilen das Gefühl beschleichen, unsere Zeit habe keine eigene Sprache. Ähnlich der Zeit des Historismus können sich die Autoren ganz nach Lust und Laune gleichermassen leichtfüssig und direkt an den Bildern vergangener Epochen bedienen. So werden den Häusern verschiedene Kleider übergezogen, und man staunt, wie vielfältig die Entwürfe für die gleiche Aufgabe ausfallen. Etwas anders liegen die Dinge beim selektiven Wettbewerb des Zentrums für Labormedizin in St. Gallen. Aufgabe und Ort scheinen eine gewisse – zumeist gläserne – Nüchternheit hervorzubringen. Die Aufgabenstellung bot sowohl programmatisch als auch städtebaulich nicht viel Spielraum. Abgesehen vom viertplatzierten Projekt, das eine Hülle aus Einsteinmauerwerk vorweist, dominieren bei den rangierten Projekten gerasterte Fassaden mit einem enormen Glasanteil. Laut Aussage der Jury bedingt dies während ...