Verlassene Wiese, verlassene Klinik: Hier wird der «Parco Viarno» geplant.

Marcel Bächtiger 12.10.2019 14:11

Lugano leistet sich einen neuen Park, und seine Dimensionen sollen sich sehen lassen: Mit über 25'000 Quadratmetern Fläche wird es sich um die zweitgrösste Parkanlage der Stadt handeln, fast so weitläufig wie der Parco Ciani am Seeufer. Anders als diese historische Freizeitanlage liegt der neue Parco Viarno aber nicht im Postkarten-Lugano, das sich entlang der Uferbucht von Paradiso nach Castagnola erstreckt, sondern im touristisch kaum erschlossenen Norden der Stadt, genauer: in der 2004 eingemeindeten Gemeinde Pregassona am Fusse des Monte Bré. Ein Park also nicht für den Fremdenverkehr, sondern für die Luganeser Stadtbevölkerung: Wo heute ein verlassenes Klinikgebäude inmitten einer landwirtschaftlich genutzten Wiese steht, soll ein Ort der Erholung, des Spiels und des soziokulturellen Austausches für die stetig wachsende Wohnbevölkerung entstehen. «Il parco Viarno parla schwyzerdütsch», titelte sodann der Corriere ...