Es diskutieren von links nach rechts: Pascale Guignard, Weltverbesserungsarchitektin; Peter Ess, Wettbewerbskulturförderer; Ivo Bösch, Heftlimacher und Hubert Bischoff, Wettbewerbsbesessener.

Urs Honegger 08.11.2019 15:45

Die Zahl der offenen Verfahren nähert sich einem Allzeitief. Um zu zeigen, wo Vorteile und Schwierigkeiten liegen, diskutierte das Wettbewerbsquartett gestern Abend drei aktuelle Verfahren. Der Wettbewerb für das Strandbad Bruggerhorn in St. Margrethen hatte im Februar mit langen Auto- und Menschenschlangen an der Besichtigung und bei der Modellabgabe für Schlagzeilen gesorgt. 250 Büros machten mit und so das Vorzeigeverfahren zum abschreckenden Bespiel für Auslober und Architekten. Jurymitglied Hubert Bischoff erzählte, wie die Organisatoren den Ansturm bewältigten und wieso er trotzdem Verfechter des offenen Verfahrens ist. Denn das Siegerprojekt bestätigte einen Vorteil: es bringt Lösungen hervor, die keiner auf dem Schirm hatte. Das Siegerprojekt machte das Strandbad mit einem geschlossenen Hof für Veranstaltungen fit und verlängert so seine Saison über die heissen Monate hinaus. Trotzdem waren mit dieser Lösung nicht alle Anwesenden einverstanden. Eine Maschine ohne Poesie, die sich der Land...