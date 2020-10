Modell des Beitrags von Helle Architektur mit Meta Landschaftsarchitektur

Marcel Bächtiger 20.10.2020 14:28

Die pastellfarbenen, ephemeren Visualisierungen stehen in merkwürdigem Kontrast zur strengen Handhabung der Grundrisse: dort das sanft Hingehauchte, hier die klaren schwarzen Striche. Was sich auf den ersten Blick zu widersprechen scheint, ist aber vielleicht nur Ausdruck einer doppelten Zielsetzung oder vielleicht auch eine offene Frage: Wie lässt sich ökonomische Effizienz mit dem Anspruch an Wohnlichkeit in Einklang bringen? Im Zentrum von Illnau-Effretikon möchte die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Habitat 8000 rund 55 Kleinwohnungen realisieren. Sie richten sich an mobile Singles und Paare sowie an Seniorinnen und Senioren, die von den Dienstleistungen des benachbarten Alterszentrums profitieren können. Habitat 8000 setzt sich für fairen und bezahlbaren Wohnraum in der Region Zürich ein. «Die Mietzinspolitik», so steht im Wettbewerbsprogramm zu lesen, «orientiert sich an den Vorgaben der Kostenmiete. Auf einen hohen Standard wird daher verzichtet.»

Stadtgarten und Wohnhaus (Visualisierung des Beitrags von Helle Architektur mit Meta Landschaftsarchitektur)

Reihung identischer Zimmer

Was macht Wohnungen neben dem Verzicht auf einen gehobenen Ausbau bezahlbar? Zum einen die blosse Anzahl: Tut sich eine Kleinwohnung mit mehreren Dutzend anderen Kleinwohnungen zusammen, kostet sie weniger, als wenn sie alleine bleibt. Je ähnlicher sich dabei die Wohnungen sehen, desto besser. Zum anderen das gebaute Volumen: Je kleiner die Flächen bemessen sind ( private und gemeinschaftliche ), desto tiefer kann die Miete ausfallen. Der erstrangierte Entwurf von Annette Helle ist der logische Schluss solcher Erwägungen: ein schlankes achtgeschossiges Regal mit durchgehender Struktur und einfachen, sich wiederholenden Wohnungsgrundrissen. Die Erschliessung wird an einen aussen angehängten Laubengang delegiert, einzig der Lift beansprucht Fläche im gedämmten Volumen. Entlang des Laubengangs im Norden reihen sich Wohnküchen und Entrees, gegen Süden wird über die ganze Länge eine Schicht identischer, knapp 20 m2 grosser nutzungsneutraler Zimmer angeboten siehe auch die Projekte auf S. 10 und S. 22 in diesem Heft. Die Wohnungsgrössen bewegen sich konsequent an der untersten Grenze der Programmvorgaben. Die typische 2 ½-Zimmer-Wohnung kommt auf 60 m2, bei 3 ½-Zimmern sind es 10 m2 mehr – der etwas grössere Wohnküchenbereich wird hier in eine schmale Küche und ein Esszimmer unterteilt.

4. Obergeschoss

Wohnungsgrundriss

Wohnungsgrundriss

Privilegierte Lage

Das alles ist freilich knapp bemessen, und die Möblierungsmöglichkeiten stossen zuweilen an ihre Grenzen. Die suffizienzbedingten Einschränkungen werden jedoch aufgewogen durch die privilegierte Lage im Ortszentrum und den Blick auf den Stadtgarten – einen öffentlichen Freiraum, der das Herz des Masterplans ‹Zentrumsentwicklung Bahnhof West› bildet und dessen Gestaltung Teil der Wettbewerbsaufgabe war. Die Jury entschied sich dafür, die beiden Wettbewerbsteile getrennt zu bewerten. Der Stadtgarten wird deshalb nicht von Meta Landschaftsarchitektur entworfen, die mit Annette Helle gearbeitet haben, sondern von Krebs und Herde ( im Team mit KilgaPopp Architekten ). Ihr Entwurf wird von der Jury als weiträumig gedachtes Projekt gewürdigt, das jedoch den Massstab des Ortes und dessen Geschichte sensibel miteinbeziehe. Einig war man sich auch darüber, dass sich die beiden erstrangierten Projekte gut kombinieren lassen – Bedingung und Rechtfertigung für Jurymanöver dieser Art.