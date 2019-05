Seit 2013 ist der Anteil offener Projektwettbewerbe von 42% auf 26% gesunken.

Ivo Bösch 28.05.2019 09:34

Die Lage hat sich in den vergangenen Wochen leicht entspannt, bleibt aber ernst. Bis heute zählen wir für 2019 nur 19 offene Projektwettbewerbe: in der Deutschschweiz elf, in der Romandie sechs und im Tessin zwei. Ginge es so weiter, wären bis Ende Jahr hochgerechnet 45 Wettbewerbe offen ausgeschrieben worden. Das entspräche einem weiteren Minus von 12 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr, in dem die Auslober noch 51 offene Wettbewerbe ausgeschrieben haben.

Weniger offen, mehr selektiv

Laut aktuellen Zahlen, die konkurado.ch im Auftrag von hochparterre.wettbewerbe zusammengetragen hat, gab es 2013 noch 86 offene Projektwettbewerbe. Deren Zahl ist kontinuierlich gesunken und hat sich in den letzten drei Jahren bei etwa 50 pro Jahr eingependelt. Bemerkenswert: Die durchgeführten Wettbewerbe haben nicht abgenommen. Es sind die Präqualifikationen, die deutlich zugenommen haben: Waren es 2013 noch 108 selektive Verfahren, zählen wir für das letzte Jahr 144, also 33 % mehr.

Innovationshemmend

Laut diesen Zahlen droht der offene Projektwettbewerb bedeutungslos zu werden oder sogar ganz zu verschwinden. Je weniger die Wettbewerbe offen sind, umso mehr überrennen die Architekten den Veranstalter, der sich noch für ein offenes Verfahren entscheidet – ein Teufelskreis. In einer offenen, demokratischen Gesellschaft aber ist nichts schlimmer, als wenn die öffentliche Hand den Zugang zum Markt für einen grossen Teil der Leistungswilligen einschränkt.

Dieser Artikel enstand in Zusammenarbeit mit konkurado.ch und stammt aus der Publikation hochparterre.wettbewerbe 2/2019. Die Zahlen wurden am 28. Mai 2019 aktualisiert.