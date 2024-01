Massentoursimus war 1709 noch kein Thema: Das Bild von Luca Carlevaris zeigt eine wenig bevölkerte Piazza San Marco in Venedig. Fotos: Wikimedia Commons

Venedig testet 2024 eine Zutrittsgebühr. Die NZZ spricht mit Befürwortern, Gegener und Experten. Ausserdem in der Presse: Central Park in Zürich, Veloüberquerung in Basel und Landtausch in Chur West.

Zutritt nur mit Ticket Venedig testet 2024 eine Zutrittsgebühr. Die NZZ spricht mit Befürwortern, Gegener und Experten. Ausserdem in der Presse: Central Park in Zürich, Veloüberquerung in Basel und Landtausch in Chur West. 31.01.2024 10:07

In Venedig erhitzt die geplante Gebühr für Tagestouristen die Gemüter. Aufgrund der Touristenmasse wird Venedig zur Shrinking City. Derzeit gibt es noch rund 50000 Einwohner. Deshalb finden Coiffeure, Handwerksbetriebe, Haushaltgeschäfte immer weniger Kunden und können die hohen Mieten nicht mehr zahlen. Damit geht städtische Lebensqualität verloren. Die Uno-Kulturorganisation hatte zudem damit gedroht, Venedig auf die rote Liste des bedrohten Weltkulturerbes zu setzen, weil die Stadt aufgrund des Massentourismus und des Klimawandels irreversiblen Veränderungen ausgesetzt sei. Deshalb testet Venedig dieses Jahr an rund dreissig Tagen eine Zutrittsgebühr. Wer an diesen Tagen nach Venedig einreisen will, muss sich online registrieren und, je nachdem, 5 Euro entrichten. Statt für eine Zutrittsgebühr plädiert die Bürgerplattform «Venessia.com» für eine zahlenmässige Begrenzung der Touristen. Die NZZ spricht mit Befürwortern, Gegener und Experten. Weitere Meldungen: – Das vereinfachte Verfahren für erneuerbare Energie ist bisher ein Erfolg: Rund 9600 Anlagen sind seit Anfang 2023 bei den Baubehörden der Zürcher Gemeinden gemeldet und behandelt worden, berichtet der Tages-Anzeiger. Solche Projekte müssen im Kanton Zürich kein Baubewilligungsverfahren mehr durchlaufen. Das vereinfache den Umstieg auf erneuerbare Energien für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, so das Medienhaus. – Am 3. März entscheidet das Stadtzürcher Stimmvolk über einen «Central Park» am See. Eine Initiative der Interessengruppe IG Seepärke will, dass die Stadt am linken Seeufer zwischen dem Strandbad Mythenquai und dem General-Guisan-Quai einen durchgehenden Grünstreifen schafft. Entwickelt hat die Idee des zusammenhängenden Mythenparks der Architekt Walter Wäschle, so die NZZ. – Die Basler Verwaltung nimmt auf die Befindlichkeiten des Gundeldinger Quartiers Rücksic...