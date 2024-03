«Zürich macht das Bauen schwer» Gute Bauvorhaben werden weder einfach verfügt noch vor Gericht erstritten, sondern ausgehandelt, schreibt die NZZ. Zudem in der Presse: Riken Yamamoto, das Zweitwohnungsgesetz und Basler Superblocks. 06.03.2024 11:00

Mit Blick auf die Wohnungsnot und die schwächelnde Bautätigkeit kommentiert die NZZ heute: «Das Baurecht bietet heute allzu viele Ansatzpunkte, um Projekte zu behindern oder ganz zu vereiteln. Dieses Gestrüpp zu lichten, ist nötig.» Entscheidend sei vor allem, die juristischen Verfahren, die allzu oft unvermeidlich sind, wenigstens deutlich zu beschleunigen. Die lange Dauer der Verfahren viele Investoren davon ab, in den Wohnungsbau zu investieren. «Bauen ist jedoch mehr als eine Frage von Paragrafen. Der Mensch reagiert empfindlich auf Veränderungen in seinem Lebensraum. Diese sollten deshalb Ergebnis eines Verhandlungsprozesses sein. Es braucht frühzeitige Gespräche mit allen Beteiligten und Betroffenen und eine offene Information.» Das erhöhe auch die Qualität der Projekte. Hier seien die politisch Handelnden gefordert, auf lokaler Ebene müssten Exekutivmitglieder Überzeugungsarbeit zu leisten. «Gute Bauvorhaben werden weder einfach verfügt noch vor Gericht erstritten, sondern im besten Fall ausgehandelt», schliesst die NZZ. Weitere Meldungen: – «The-Circle-Architekt gewinnt den Pritzkerpreis»: Riken Yamamoto erhält die höchste Auszeichnung in der Architektur. Die Jury würdigt, dass er die Tradition in die Zukunft erweitert, schreibt die NZZ. – «Der Naturpark hat die Nacht zertifizieren lassen»: Als erstes Gebiet der Schweiz trägt der Naturpark Gantrisch das Label ‹Dark Sky Park›. Der ‹Bund› berichtet. – «Der Volkswille ist zweitrangig»: Nach dem Nationalrat hat nun auch der Ständerat grünes Licht für eine weitere Lockerung beim Zweitwohnungsgesetz gegeben. ‹BZ Basel› berichtet. – «Bock auf Superblock» im Basler Matthäusquartier: Anwohnende stehen dem geplanten Versuch positiv gegenüber, schreibt die ‹BZ Basel›. – Die Abteilung Hochbau der Stadt Chur soll vom Bau- ins Finanzdepartement verlegt werden. Was bedeute...