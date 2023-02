Leerwohnungen nach Gemeinde in einer Grafik des Bundesamts für Statistik: Je dunkler, desto weniger. In der Stadt Zürich stehen noch 0.07 Prozent der Wohnungen leer.

Der Blick in die Presse zeigt: Der Mangel an Wohnungen ist zum grossen Thema geworden. Ausserdem in den Zeitungen: Ai Weiwei in St. Gallen, ein Tourismus-Resort in Klosters und nochmals das Theater in Luzern.

Wohnungsnot auf allen Kanälen Der Blick in die Presse zeigt: Der Mangel an Wohnungen ist zum grossen Thema geworden. Ausserdem in den Zeitungen: Ai Weiwei in St. Gallen, ein Tourismus-Resort in Klosters und nochmals das Theater in Luzern. 01.02.2023 09:09

Der Finanzvorsteher der Stadt Zürich, Daniel Leupi, zeigt sich besorgt über den Wohnungsmarkt in Zürich. Dies berichtet der Tages-Anzeiger. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt sei das Thema, das die Menschen in der Stadt, abgesehen vom Ukraine-Krieg, «derzeit wohl am meisten umtreibt, auch mich», sagte Leupi bei der Präsentation der strategischen Planung seines Finanzdepartements bis 2026. «Die Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen ist riesig und übersteigt das Angebot.» Die Stadt wolle weiter Bauland oder Liegenschaften für den gemeinnützigen Wohnungsbau erwerben, allerdings komme kaum etwas auf den Markt. Und wenn etwas auf den Markt komme, sei es «wahnsinnig teuer». «Wohnungsnot!», titelt heute auch der Blick. Der Immo-Markt laufe aus dem Ruder, schreibt die Boulevard-Zeitung und weiss von Städtern zu berichten, die keine Wohnung finden und deshalb auf möblierte Geschäfts-Apartments ausweichen müssen. SRF berichtet derweil von der immer stärkeren Belastung durch steigende Mieten. Immer mehr Personen müssten immer mehr von ihrem Lohn für die Miete ausgeben. Dies zeige eine aktuelle Studie des Immobilienunternehmens Wüest Partner. «Warum diese Kostensteigerung?», fragt SRF. «Das Wohnungsangebot hat 2022 weiter abgenommen, auch, weil weniger gebaut wird. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung in der Schweiz. Der Wohnungsmangel und die Inflation führen zu einem Anstieg der Mieten, der sich 2023 noch verstärken dürfte.» In welchen Gemeinden man noch ein Dach über dem Kopf findet, weiss «blue News» mit Verweis auf das Bundesamt für Statistik. Weiter in der Presse: – Einsprachen gegen Tourismusprojekt abgewiesen: der Klosterser Gemeindevorstand hat die Baubewilligung für das umstrittene Ferienresort «Ober Ganda» in Klosters Dorf erteilt. Der Entscheid könne allerdings vor dem Verwaltungsgericht ...