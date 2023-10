Lausanne will in den nächsten Jahren Wohnungen für 30 000 Neuzuzüger bauen. Fotos: Wikimedia Commons

Wie Lausanne auf die prognostizierten Zuzüger reagieren will, hat die NZZ recherchiert. Ausserdem in der Presse: Kostenexplosionen in Zürich, Tiefbahnhof in Basel und Seeufer in Rorschach.

In Lausanne wird es immer enger, schreibt die NZZ. Allein im letzten Jahr zogen 2000 Personen nach Lausanne, in den fünf Jahren davor waren es jeweils etwa 800, so das Medienhaus. Heute hat Lausanne 149 000 Einwohner. Wohnungen sind knapp und teuer. Die Stadt setzt auf subventionierte Siedlungen mit verbilligten Mieten. Lausanne will in den nächsten Jahren Wohnungen für 30 000 Neuzuzüger bauen. Plaines-du-Loup ist der grösste von sechs Standorten, welche die Stadt dafür ausgemacht hat. Bis in zehn Jahren soll das mit Erdwärme geheizte Ökoquartier Wohnraum für 8000 Personen sowie 3000 Arbeitsplätze bieten. Auf eigenen Grundstücken wie in Plaines-du-Loup ist ein Drittel der Wohnungen subventioniert, ein Drittel wird unter dem Marktniveau vermietet und ein Drittel hat Marktpreise. Im zentral gelegenen Quartier Sébellion sind Wohnungen für etwa 3500 Personen geplant. Eigentümer und Investor sind hier die SBB. Um der Gentrifizierung entgegenzuwirken, verlangt die Stadt von den SBB ein Drittel Sozialwohnungen. Die Verdichtung geht in Lausanne Hand in Hand mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Die Stadt und der Kanton Waadt setzen dabei wieder auf das Tram. Es wird ab Ende 2026 Lausanne Flon auf einer knapp fünf Kilometer langen Strecke mit Renens verbinden. Geplant ist auch eine dritte Metrolinie M3 vom Bahnhof Lausanne bis nach Plaines-du-Loup. Der Bau, für den der Kanton zuständig ist, verzögert sich jedoch, weil sich die Modernisierung des Bahnhofs bis 2038 hinzieht. Weitere Meldungen: – Die Kostenexplosionen bei stadtzürcherischen Bauprojekten sind ein weiteres Thema in der NZZ. Sie seien derart gross, dass nun auch rot-grüne Parlamentarier Antworten vom Stadtrat wollen, so die Zeitung. Dass die Stadtparlamentarier aufmucken, dürfte mit der länger werdenden Liste von Mehrkosten bei städtischen Bauprojekten zu tun haben, so die Zeitung. – Ein Gesp...