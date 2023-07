Das Lausanner Écoquartier Plaines-du-Loup Fotos: lausanne.ch

Plaines-du-Loup wächst Ein Park und ein geplantes Quartierzentrum erweitern das Lausanner Écoquartier. ‹24heures› berichtet. Ausserdem in der Presse: das Basler Brückendebakel und Zivilschutzanlagen als Unterkunft für Geflüchtete. 04.07.2023 11:09

Das Problem mit solchen Grossbauten sei, dass sie immer mit Beton beginnen würden, sagt der Lausanner Stadtpräsident Grégoire Junod in ‹24heures› über das Lausanner Écoquartier Plaines-du-Loup. Doch das grün werde kommen. Zum einen durch den im Juni eröffneten Park mit Spielplatz, der den Bewohnerinnen und Bewohnern eine Grünfläche von 1,7 Hektaren biete. Der neue Park zeige, dass eine hohe Ausnützungsziffer sich mit Naturräumen und hoher Biodiveristät vereinen lasse, erklärt die zuständige Stadträtin. 2025 soll neben dem Park ein neues Quartierzentrum eröffnet werden. Der Entwurf stammt von der Arbeitsgemeinschaft Joud Vergély Beaudoin Architectes, Ratio Bois et 2M ingénierie civile. Es beherbergt einen Mehrzwecksaal mit Logen und Garderoben, eine Bar und eine Cafeteria. Die Struktur ist aus Holz geplant, die Mauern im Inneren aus Stampflehm. Laut ‹24heures› wird es das erste Gebäude dieser Grösse in Lausanne sein, das mit natürlichen Materialien gebaut werde. Weitere Meldungen: – «Kanton Basel-Stadt kritisiert die SBB wegen des Brückendebakels»: Der Sanierungsbedarf der Margarethenbrücke war in den letzten Jahren immer wieder ein Thema, schreibt ‹BZ Basel›. – «Bundesrat Rösti eröffnet den neuen Gubristtunnel»: Auf der Zürcher Nordumfahrung ins Limmattal sind nun durchgehend drei Fahrspuren in Betrieb. Die NZZ berichtet. – St.Gallen und Vorarlberg wollen ihre grenzübergreifenden Bahnverbindungen genau überprüfen. Droht der gefeierten Bodenseelinie S7 bereits wieder das Aus?, fragt das ‹St.Galler Tagblatt›. – «Immer weniger, dafür grössere Bauernhöfe»: Die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe geht im Baselbiet konstant zurück. Gleichzeitig setzen deutlich mehr Höfe auf Bio-Produktion, schreibt ‹BZ Basel›. – «Gilbert Ntirampeba schläft unter Tag»: Wie viel Komfort steht Flüchtlingen zu?, fragt die NZZ und er...