Auch die Alpine Solaranlage in Grengiols erhält kein beschleunigtes Bewilligungsverfahren. Fotos: Grengiols Solar

Wallis bremst Solaroffensive aus Das Nein des Wallis zur Solaroffensive ist heute in allen Zeitungen. Ausserdem in der Presse: Ja zum Rapperswiler Stadttunnel, Debatte zur Zukunft der Biotope, weniger Solargeld in Bern und Architekturjahrbuch. 11.09.2023 09:37

Das Wallis hat das kantonale Solardekret nach einer emotionalen Abstimmungskampagne mit 53,3 Prozent knapp abgelehnt. Zwar sagt das Oberwallis mit 68 Prozent Ja zum Solardekret, aber das reichte nicht. Das Resultat sei eine Klatsche für den Staatsrat und den Grossen Rat – und für das Oberwallis, schreibt der Walliser Bote. Das Resultat hat manche überrascht. Nicht zuletzt auch Brigitte Wolf. Sie ist Co-Präsidentin der Grünen Wallis und stand am Ursprung des Referendums. «Ich habe immer gehofft, dass die Stimmbevölkerung das Dekret ablehnt», zitiert sie der Walliser Bote, «aber ich habe mich fast nicht getraut, daran zu glauben.» Die Unterstützung der Walliser Gemeinden mit grossen Solarprojekten für das Dekret war augenscheinlich. Grengiols und Hérémence beispielsweise haben das Dekret mit 64 und 71 Prozent angenommen. In Gondo-Zwischbergen war die Zustimmung gar einstimmig – 100 Prozent. Obwohl es bei der Abstimmung bloss um Verfahrensfragen ging, so kommentiert Armin Bregy im Walliser Boten, nutzten die Gegner die Vorlage für eine Grundsatzabstimmung für oder gegen alpine Fotovoltaik. Dies habe sich in den politischen Debatten und Diskussionen gezeigt – und bei der Wahl des Slogans der Umweltverbände: «Solarpanels auf die Dächer, nicht in die Natur». Der Kern des Dekrets bestand darin, dass die Kantonsregierung zur erstinstanzlichen Bewilligungsbehörde für die eingereichten Gesuche mutiert und diese schneller hätte vorantreiben können, fasst die NZZ zusammen. Beim Solar-Express sei der Faktor Zeit entscheidend, weil die üppigen Bundessubventionen nur dann sprudeln, wenn eine Anlage bis Ende 2025 die ersten Kilowattstunden ins Netz speist. Mit dem Nein vom Sonntag ist das Walliser Dekret nichtig. Weitere Meldungen: – Rapperswil-Jona will den Verkehr unter die Erde verbannen: Die Bevölkerung will den Stadttunnel zur Entlastung des Stadt...