Der ehemalige Swissair-Hauptsitz "Balsberg" steht teilweise leer. Fotos: Imago

Als in den 1990ern nördlich des Bahnhofs Oerlikon die Fabrikareale zum heutigen Neu-Oerlikon umgebaut werden sollten, stritt man sich noch um einen «Mindestwohnanteil», denn Büros waren viel lukrativer. Das hat sich fundamental geändert, in Zürich ebenso wie in der Agglomeration. Und was hier gilt, lässt sich auf andere Schweizer Metropolitanräume wie Basel übertragen: Büros lohnen sich nicht mehr. Als Paradebeispiel führt die ‹NZZ› den ehemaligen Swissair-Hauptsitz Balsberg beim Flughafen an, der trotz optimaler Verkehrsanbindung zu einem Drittel leer steht. Aber nicht nur hier kriselt der Büromarkt nach Corona: «Eine Zeitlang konnten Leerstände von Tech-Giganten wie Google, Facebook oder Beratungsunternehmen absorbiert werden». Mittlerweile erhielten Unternehmen beim Abschluss mehrjähriger Mietverträge öfters eine «mietfreie Zeit», dies mit dem Ziel, die ausgeschriebenen Mietpreise möglichst nicht sinken zu lassen. Und wie wäre es mit der Umnutzung zu Wohnraum? Das sei wegen der Baugesetze und Zonenordnungen heute schwierig. Weitere Meldungen: - Das Hotel Maistra von Gion Caminada ist Thema im ‹Tages-Anzeiger›. Es sei «Liebe auf den Zweiten Blick». - Mitten im Städtchen Glarus entstehen drei Häuser mit Familienwohnungen, zum Teil Reiheneinfamilienhäuser. Architekt Daniel Jung erzählt in der ‹Südostschweiz›, warum das sinnvoll ist. - ‹24heures› porträtiert die Künstlerin Sophie Ballmer, die diesjährige Gewinnerin des Waadtländer Kunststipendiums, bekannt geworden durch den Film ‹La Maison›. - Schnellschulbau in Zürich: An der Hardbrücke auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs entsteht in Rekordzeit ein provisorisches Gymnasium. Wie das wird, steht im ‹Tages-Anzeiger›. - In ›Novo Diario Turicense› legitur articulum de cultricibus coltoribusque linguae Vitruvii in...