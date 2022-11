Über eine gemeinsame Zentrale sollen thermische Netze bald Zürcher Gebäude mit Wärme oder Kälte versorgen. Bild: Wikimedia Commons

Kritik am Fernwärme-Boom Soll der Zürcher Stadtrat eine halbe Milliarde Franken in den Ausbau thermischer Netze stecken? Der «Tagesanzeiger» fragt nach. Ausserdem in der Presse: Faschistische Baukultur, Solaranlagen und urbane Kunst. 04.11.2022 08:16

Das Ziel ist ambitioniert: Bis 2040 sollen rund 60 Prozent des Stadtgebiets klimafreundlich geheizt werden. Wie im Frühjahr von den Stimmberechtigten gewünscht, soll der Ersatz von Öl- und Gasheizungen den C02-Ausstoss wesentlich senken. Nun will der Zürcher Stadtrat 573 Millionen Franken in den Ausbau thermischer Netze stecken. Dagegen kommt Kritik auf: SVP-Politiker sprechen von «staatlichem Greenwashing», die «NZZ am Sonntag spricht von «dreckiger Energie». Wie der Stadtrat darauf reagiert und ob blad das grosse Baustellen-Chaos ausbricht, schreibt der «Tagesanzeiger». Weitere Meldungen: – Ein neues Innenleben für die GKB in Chur: Wie das Architekturbüro Jüngling und Hagmann, der Designer Rolf Sachs und die Bündner Kunstschaffende Zilla Leutenegger die neue Kundenhalle gestaltet haben, berichtet die «Südostschweiz». Neugierige können den Hauptsitzes der Graubündner Kantonalbank am 5. November besichtigen. – Unbequemes Erbe: Soll die Architektur, die während der Zeit des Faschismus in Italien gebaut wurde, erhalten werden? Seit die Fratelli d'Italia das Land regieren, stelle sich die Frage immer dringlicher, schreibt die «24 heures». – «Baselbieter kommen künftig einfacher an Solaranlagen»: Die Bewilligung von Fotovoltaikanlagen wird gelockert, und auch die Richtlinien der Denkmalpflege wurden aufgrund der Vorgaben des Bundes überarbeitet. Doch manchen gehen diese Sschritte nicht weit genug. Die «Basler Zeitung» berichtet. – Glanz und Elend des Graffiti: Lausanne sähe sich oft als Wahrzeichen der aus dem Hip-Hop hervorgegangenen grafischen Kultur. Dabei erzähle das Sprayen noch von einer anderen Geschichte, berichtet die «24 heures»....