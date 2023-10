Widerstand gegen die Abrisse und Ersatzneubauten. Fotos: Countdown 2030

Online-Pranger gegen Abrisswahn ‹Die Zeit› berichtet, wie sich deutsche Architektinnen mit einem Abriss-Atlas für Reparatur und Umnutzung einsetzen. Ausserdem in der Presse: die Landschaftsinitiative und die Renaturierung des Inn. 19.10.2023 11:32

Eine Gruppe engagierter Architektinnen und Architekten in Deutschland hat ein neues, von der Deutschen Umwelthilfe mitinitiiertes Projekt online gestellt: den Abriss-Atlas. «Wie ein Pranger soll er funktionieren: Jede und jeder kann vom Abriss bedrohte Gebäude melden, sie werden in einer interaktiven Karte auf abriss-atlas.de eingetragen», berichtet ‹Die Zeit› einem Artikel über ein neues Leitbild der Architekt:innen, das auf Reparatur und Umnutzung setzt. Der Widerstand gegen die Abrisse und Ersatzneubauten werde interessanterweise vor allem von jüngeren Architektinnen und Architekten organisiert. «Sie wollen nicht mehr – wie noch die Mehrheit ihrer Vorgängergeneration – New York, Peking oder wenigstens eine grüne Wiese am Rande Hannovers mit großen, spektakulären Neubauten zuballern, sondern plädieren für eine Kunst des Umnutzens und Renovierens», schreibt ‹Die Zeit›. Weitere Meldungen: – «Ein Rückzug der Landschaftsinitiative wäre pervers»: Der Umweltrechtsspezialist Heribert Rausch plädiert in der WOZ für eine starke Raumplanung. – «Gegen Röstis Energiepaket formiert sich Widerstand»: Neben einem Bündnis von Windkraft- und Strahlungsgegnern könnte auch die Umweltschützerin Vera Weber ein Referendum unterstützen. Die NZZ berichtet. – Das Bündner Parlament möchte trotz viel Kritik nicht, dass die Bündner Regierung punkto Raumplanung beim Bund vorspricht. Die Debatte dazu war geprägt von Spitzen, Vorwürfen und Allianzen, schreibt die ‹Südostschweiz›. – «So wird der Inn bei Celerina wiederbelebt»: Habitate für viele Tier- und Pflanzenarten entstehen, der Hochwasserschutz im Ort wird verbessert und auch Einheimische und Gäste werden von einem neuen Naherholungsgebiet profitieren. Die ‹Südostschweiz› berichtet....