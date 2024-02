Die Kantonsregierung will das Olympiabecken in das Musical Theater einbauen. Foto: Wikimedia Commons

In Basel kommen sich eine Schwimmhalle und das Musical Theater in die Quere, steht in der BZ. Ausserdem in der Presse: Immobilien in der Ukraine, städtisches Geld für die Seenotrettung und ein legendäres Kino.

Ein 50-Meter-Becken für Basel und die Region – dies war das erklärte Ziel der Stiftung Schwimmzentrum beider Basel, die vor 23 Jahren gegründet wurde. Der Traum der Schwimmhallen-Promotoren war eine Schwimmhalle samt Olympiabecken im Gebiet St. Jakob. Trotz jahrelanger Bemühungen und beträchtlichen finanziellen Mitteln musste die Stiftung nun liquidiert werden, wie die BZ berichtet. Am Ziel halte man aber fest, sagt Roger Birrer, der letzte Präsident des Stiftungsrats, im Artikel. Baurechtgeber am vorgesehenen Standort wäre der Kanton Basel-Stadt gewesen, dem das Land in der Brüglinger Ebene zwischen St. Jakobshalle und St. Jakob-Arena gehört. Aber weder die beiden Basel, noch die Standortgemeinde Münchenstein waren vom Projekt je begeistert. Doch der politische Druck, eine neue Halle zur Verfügung zu stellen, sei in den vergangenen Jahren nochmals gestiegen. Es sei klar, dass ein Olympiabecken kommt, die Frage sei nur, wann genau – und wohin. Im Juni 2022 wurde die Volksinitiative «50 Meter Hallenbad für Basel – jetzt!» eingereicht. Die Kantonsregierung will das wettkampftaugliche 50-Meter-Becken jedoch woanders einbauen: in das Musical Theater Basel. Gegen diese Absicht formierte sich Widerstand. Das Komitee «Das Musical Theater lebt» lancierte im November 2022 ebenfalls eine Initiative. Nun kommt es zu zwei Abstimmungen: Zuerst über den Erhalt des Musical Theaters Basel, erst danach über das das Schwimmzentrum. Es bleibt spannend. Weitere Meldungen: – Überraschender Immobilienboom in der Ukraine: Trotz des Kriegs – viele Ukrainerinnen und Ukrainer kauften gerade jetzt, berichtet der ‹Tages-Anzeiger›. Wie der russische Angriff die Ansprüche der Menschen an ihren Wohnort grundlegend verändert hat. – Renaturierung von Flüssen: ‹24heures› fragt, wie es wäre, wenn man städtische Flüsse wieder zum Vorschein kommen lässt. Der Kanton Waadt rena...