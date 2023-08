Regenwald in Putumayo, Kolumbien. Foto: Studio Anne Lacaton, ETH Zürich

«Nature needs money» Die Konferenz der Amazonas-Staaten zum Schutz des Regenwaldes beschäftigt heute weltweit die Zeitungen. Ausserdem in der Presse: Grünes Zürich, das teuerste Spital der Schweiz und Tanzen bis zum tot Umfallen. 10.08.2023 11:46

In globalen Krisen ist internationale Zusammenarbeit unerlässlich. Es stimmte deshalb hoffnungsvoll, dass sich alle acht Amazonas-Staaten seit langem wieder um einen Tisch versammelten. Auf Einladung des brasilianischen Präsidenten Lula trafen sie sich zu einer zweitätigen Konferenz in Belém. Ziel war ein historisches Regenwald-Abkommen – dem Schutz des Regenwaldes kommt in der Klimakrise eine grosse Bedeutung zu. Die Staaten haben sich darauf geeinigt, die Abholzung einzudämmen und den Regenwald besser zu schützen, wie man heute im ‹Tages-Anzeiger› nachlesen kann. Aber reichen die Zusagen? In zentralen Fragen ende der Gipfel ohne Übereinkunft, schreibt die ‹NZZ› und auch Simon Widmer spricht im ‹Tages-Anzeiger› von Ernüchterung: Im Abschlussdokument fehlten die wichtigsten Punkte. Trotzdem, die Konferenz erinnert daran: Vom Überleben des Amazonas-Bioms hängt auch unser Überleben ab. Und der ‹Guardian› bringt es auf den Punkt, wenn er Lula zitiert, dass die Natur Geld brauche: «Lula fordert reiche Länder auf, zu zahlen und die Regenwälder der Welt zu schützen. Die Industrieländer, die über Jahrhunderte hinweg Emissionen in die Atmosphäre gepumpt haben, «müssen ihren Beitrag leisten».» Weitere Meldungen: – Grünes Zürich: Am 3. September stimmt Zürich über die Stadtgrün-Initiative ab. Die Stadt soll grüner, kühler und schöner werden. Braucht es dafür mehr Staat?, fragt der ‹Tages-Anzeiger›. – Das teuerste Spital der Schweiz: 670 Millionen Franken für 3250 Zimmer. Das neue Hauptgebäude des Berner Inselspitals ist fertig. Der ‹Bund› zeigt, wie das riesige Gebäude funktioniert. – Silicon Saxony: Sachsen wird zum Hightechstandort. Der ‹Tages-Anzeiger› geht der Frage nach, warum mit der taiwanischen TSMC schon wieder ein Mikroelektronikkonzern ein Werk im Osten Deutschlands baut. – Geisterhäuser in China: Die 15-M...