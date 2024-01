Im Jahr 2030 sollen Photovolatikanlagen auf stadtzürcher Boden rund 120 Gigawattstunden Solarstrom zu produzieren. Fotos: Wikimedia Commons

Mehr Schub für Photovoltaik Der Zürcher Gemeinderat will den Solarausbau fördern und hat deshalb eine zögerliche Strategie des Stadtrats abgelehnt. Ausserdem in der Presse: Brutalismus in den Alpen und Gross-Kloten. 18.01.2024 08:59

Der Zürcher Solarausbau wurde gestern im Gemeinderat in einer emotionalen Debatte diskutiert. FDP-Stadtrat Michael Baumer musste für seine Fotovoltaikstrategie Kritik eingesteckt. Sein Vorschlag: Im Jahr 2030 sollen Photovolatikanlagen auf stadtzürcher Boden rund 120 Gigawattstunden Solarstrom zu produzieren, dreimal so viel wie heute. Bis ins Jahr 2040 sollen es 300 Gigawattstunden sein. Höhere Ziele erachtet der Stadtrat laut Bericht als unrealistisch, weil es an Material und Fachkräften mangele, viele der städtischen Gebäude unter Denkmalschutz stünden und private Grundstückeigentümer nicht zum Bau einer Solaranlage gezwungen werden könnten. Die links-grüne Allianz im Rat lehnte den Bericht mit 72 zu 43 Stimmen ab. Tages-Anzeiger und NZZ berichten. Weitere Meldungen: – Swiss-architects berichtet über die «Carte Brute Alpin» von Karin Bürki. Es ist ihre vierte Landkarte der Autorin und Fotografin. Was die Typologie der 40 darin porträtierten Objekte betrifft, ist ihr ein möglichst breiter Mix wichtig: Es befinden sich darunter neben Sakral-, Wohn-, Kultur- und Bildungsbauwerken auch Infrastrukturbauten wie Brücken und Energiebauten; sogar drei Kunstwerke haben es in die Sammlung geschafft, so das Online-Magazin. – Am Limmatufer plant die Stadt Zürich mehr Freiraum. Entlang des beliebten Kloster-Fahr-Wegs in Wipkingen soll die Promenade barrierefrei werden. Konkret: Es soll 13 neue Bänke geben, dazu einen kleinen Park sowie neuen Lebensraum für Fische und Insekten berichtet der Tages-Anzeiger. – Über das Industriegebiet Steinacker in Kloten beziehungsweise über die erneuerte Bau- und Zonenordnung berichtet der Tages-Anzeiger. In Kloten steht der grösste und wichtigste Entwicklungsschritt seit dem Flughafenbau an, so die Zeitung. Gemäss Berechnungen der Verantwortlichen geht es über das ganze Gebiet gerechnet insgesamt um 500 Millionen Franken an ...