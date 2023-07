Die vorgeschlagene Hochzeitsscheune in der Visualisierung

Lukas Imhof und Regula Hodel erweitern ein Schloss Rund um das Schloss Roggwil sollen eine Hochzeitsscheune und Wohnraum entstehen. Weiter in der Presse: der politischste Steinbruch der Schweiz und gekürzte Gelder für Standplätze Schweizer Fahrender. 19.07.2023 09:40

Rund um das Schloss Roggwil sollen neuer Wohnraum und eine Hochzeitsscheune entstehen. Wie das St. Galler Tagblatt berichtet, haben die Stiftung Schloss Roggwil und die Eigentümer der nördlich angrenzenden Parzelle letzte Woche über das Ergebnis des Studienwettbewerbs zur Entwicklung des rund 8700 Quadratmeter grossen Gebietes orientiert. Gewonnen haben der Thurgauer Architekt Lukas Imhof und die Landschaftsarchitektin Regula Hodel. Ihr Entwurf sei sorgfältig dargestellt, sehr gut durchdacht und charakterstark, schreibt die Jury in ihrer Würdigung. Architektonisch zeichne sich der Vorschlag durch eine klare, zurückhaltende Formensprache und durch eine dezent differenzierende Materialisierung in Holz aus, die sich selbstbewusst an Tradition und gutem Handwerk orientiere, heisst es im Schlussbericht. Auf dem gossen Landstück sehen Imhof und Hodel sechs kleinmassstäbliche Häuser mit insgesamt rund 30 Miet- und Eigentumswohnungen vor. Das bestehende Bauernhaus bleibt bestehen, ebenso wie die Scheune daneben, in der es Mietwohnungen geben soll. Auf dem Grundstück der Stiftung Schloss Roggwil soll die heutige, als Künstleratelier genutzte Scheune Platz machen für ein separates Atelierhaus und eine «Hochzeitsscheune». – Der Kanton Graubünden plant einen neuen Standplatz für Jenische und Sinti im Churer Rheintal. Die Kürzung der Bundesgelder für Fahrende erschwert nun dieses Vorhaben, schreibt die Südostschweiz. – Das Start-up Sun-Ways will Solarpanels zwischen Bahngleisen installieren. Das Bundesamt für Verkehr hält das Pilotprojekt allerdings für nicht bewilligungsfähig, berichtet die Luzerner Zeitung. – Seltene Orchideen oder Zement? Der Mormont-Hügel im Kanton Waadt wird von Holcim seit Jahrzehnten abgebaut. Nun soll «der politischste Steinbruch der Schweiz» stärker geschützt werden, berichtet die NZZ....