Die Situation in Davos Dorf heute. Foto: Gemeinde Davos

Das Bündner Dorf will sein «Generationenprojekt» auf die kommunale Raumplanung abstimmen. Ausserdem in der Presse: Entnervte Venezianer, ein neues Fantasy-Abenteuer und 23 Kilometer Gepäckförderband.

Kurskorrektur in Davos Das Bündner Dorf will sein «Generationenprojekt» auf die kommunale Raumplanung abstimmen. Ausserdem in der Presse: Entnervte Venezianer, ein neues Fantasy-Abenteuer und 23 Kilometer Gepäckförderband. 15.08.2023 10:15

Der Eingangsbereich von Davos Dorf soll sich in naher Zukunft verändern. Im Mittelpunkt des sogenannten «Generationenprojekts» steht die Verlegung des RhB-Bahnhofs um gut 400 Meter in Richtung Dorfzentrum. «Involviert sind nebst der Gemeinde und der RhB auch die Davos Klosters Bergbahnen AG und die Konsum-Immobiliengenossenschaft Davos», schreibt die ‹Südostschweiz›. «Die beiden Letzteren wollen im Zuge der Neugestaltung des Ortszentrums von Davos Dorf ihre grossen Parzellen auf dem Parsennparkplatz überbauen.» Nun gebe es einen Wechsel in der Projektleitung und Terminverschiebungen. Gesamtprojektleiter war bisher der Churer Architekt Andrea Fanzun. Weil die Planung des Grossprojekts stärker auf die Raumplanung der Gemeinde abgestimmt werden solle, habe Yasmine Bastug, Fachleiterin Stadt- und Landschaftsplanung der Gemeinde Davos, nun die Leitung übernommen. Das Projekt werde sich verzögern, bis die notwendigen Abstimmungen vorgenommen worden seien. Der ursprünglich gegen Ende 2023 vorgesehene Urnengang zum Projekt soll nun im Herbst 2024 stattfinden. Weitere Meldungen: – «Venedig wehrt sich gegen Touristen»: Voraussichtlich noch in diesem Jahr wird die Zahl der Touristenbetten in Venedig diejenige der dort wohnhaften Menschen übersteigen. Die ‹bz› berichtet darüber, wie Einheimische sich gegen die Touristenströme zu wehren versuchen – und weshalb sie dabei oft scheitern. – «Schäferstündchen mit Ork und Trollfrau»: Im neuen Computerspiel «Baldur’s Gate 3» kann man Goblinfestungen stürmen, tanzende Ratten dressieren oder sich mit Waldpilzen berauschen. Der ‹Tages-Anzeiger› erklärt, wieso das digitale Rollenspiel ein Hit ist. – «400 Millionen für neue Sortieranlage»: Der Flughafen Kloten erneuert seine Gepäcksortieranlage. Was es bedeutet, 23 Kilometer Förderband unter laufendem Betrieb zu ersetzen, steht heute im ‹Bund...