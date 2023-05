Vielerorts dürften die Mieten kräftig steigen: Inflation, der steigende Referenzzinssatz und Teuerung treiben die Preise an. Foto: Roger Frei

Redaktion Hochparterre 02.05.2023 10:49

Es droht der Nebenkosten–Hammer Wie sich Referenzzinssatz und Nebenkosten auf die Mieten auswirken, berichtet ‹Der Bund›. Weiter in der Presse: Elektroautos, die Splügener Autobahn, verschwindende Kinosäle und trockene Tessiner Alpen. 02.05.2023 10:49

Wenn am 1. Juni der Referenzzinssatz steigt, können Vermietende in der Schweiz die Mieten erhöhen – und sogar die Teuerung draufschlagen, schreibt ‹Der Bund›. Laut dem Immobiliendienstleister Wüest Partner dürften die Angebotsmieten in diesem Jahr nochmals um 2 Prozent ansteigen. Aber auch langjährige Mieterinnen und Mieter müssen mit höheren Mieten rechnen. Nicht aufschlagen dürfen Vermietende, die die letzte Referenzzinssenkung nicht weitergegeben haben. Auch die Inflation treibt die Mieten hoch: Die allgemeine Teuerung darf von Vermieterinnen und Vermietern im Umfang von 40 Prozent auf die Mieterschaft überwälzt werden. Wer sich gegen eine unzulässige Erhöhung wehren will, muss dies innert 30 Tagen bei der Schlichtungsbehörde des Wohnbezirks tun. Weitere Meldungen: – «Von klein bis SUV»: Skoda will die Zahl seiner Elektromodelle verdreifachen, schreibt der ‹Tagesanzeiger›. Auch Jaguar setzt auf Elektromobilität. – Der Grossteil aller Lausanner Kinosäle sind in den letzten Jahrzehnten zu Food-Tempeln und Boutiquen umgebaut worden. Ein Rückblick auf die grosse Zeit der Kinosäle liefert ‹24 heures›. – «Nach einer Absage aus Bundesbern sammelt das Aktionskomitee Rheinwald nun Geld für einen Anwalt», berichtet die ‹Südostschweiz›. Es will vor Gericht erreichen, dass die A13 bei Splügen in den Untergrund verlegt wird. – «Zu Gast im Kerker»: Das montenegrinische Fort Mamula, unter Mussolini ein Gefängnis, ist heute ein Luxushotel. Darf man dem Luxus frönen, wo einst Menschen litten? Die ‹Neue Zürcher Zeitung› lässt die Frage offen. – Obwohl es auf der Alpe Porcareccio gerade noch geschneit hat, sorgen sich Tessiner Bergbauern um die Weiden, schreibt der ‹Corriere del Ticino›. Es drohen trockene Sommermonate –&...