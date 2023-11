Auf einem neuen Viadukt überqueren Bahn, Velos und Fussgänger die Autobahn und binden Kloten enger an den Flughafen an. Fotos: Visualisierung: Verkehrsbetriebe Glattal

Die Verlängerung der Glattalbahn verbindet Kloten besser mit dem Flughafen. Ausserdem in den Medien: Grossprojekt in Küttigen, Onlineabfragen in Zürich, Marktplatz in St. Gallen und Schulhaus in Winterthur.