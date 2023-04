In Winterthur Wallrüti steht das wohl ungewöhnlichste Schweizer Schulhaus. Ein radikales Gestaltungskonzept verbindet Sparsamkeit mit Offenheit und Weite.

Als ich das Schulhaus Wallrüti in Winterthur Anfang des Jahres zum ersten Mal besuche, sind Schulferien, und die Türen bleiben verschlossen. Zu besichtigen ist die Schule trotzdem, denn der öffentliche Raum geht von der Quartierstrasse und dem Vorplatz nahtlos über in die geschwungene Laubenschicht, die das Schulhaus allseitig und auf allen Geschossen umfasst. Zweimal weitet sich diese Struktur halbkreisförmig aus, schafft Aufenthaltsorte und Raum für spiralförmige Treppen, die sich nach oben und unten schwingen. Grosse kreisförmige Aussparungen lassen Bäume durch die Struktur emporwachsen, Rankhilfen weisen Kletterpflanzen den Weg. So wie das Grün der Umgebung mit der neuen Architektur zu verwachsen beginnt, so verschwimmt auch die Grenze zwischen aussen und innen, zwischen öffentlichen und schulischen Bereichen. Unversehens flaniert man nicht mehr durch das Quartier, sondern durch die Erschliessungsräume einer Sekundarschule. Verwirrende Erfahrungen Das Erstaunliche an dieser Schule ist nun aber nicht die begehbare Laube allein, sondern die Tatsache, dass neben dieser Laube gar keine andere Erschliessung existiert. «Inside-Out» hat das Architekturbüro Schneider Studer Primas dieses Prinzip genannt: «eine einfache Umstülpung der Erschliessung von innen nach aussen». Das hört sich lapidar an, zeitigt aber erstaunliche Effekte. Nicht zuletzt wird einem konkret vor Augen geführt, wie stark die Gewohnheit unseren Blick und unsere Erwartungen prägt und wie der Bruch mit der Konvention die Wahrnehmung verändert. Um mit Walter Benjamin zu sprechen: Was wir normalerweise bloss beiläufig registrieren, wird plötzlich Gegenstand einer gesteigerten Aufmerksamkeit. Als ich bei meinem Besuch durch die grossen Gläser in die Schulräume hineinspähe, ertappe ich mich wiederholt dabei, wie ich auf der gegenüberliegenden Wand nach der Eingangstür...