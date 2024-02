Imposanter Raum, imposantes Dach: Die Alte Reithalle Aarau, umgebaut von Barão-Hutter (Foto: Marco Jörger)

In der Alten Reithalle Aarau rieselt es von der Decke Weil vor langer Zeit die Ziegel ersetzt wurden, fallen heute kleine Tonteilchen aus dem offenen Dachstuhl auf das Publikum herunter. Ausserdem in der Presse: Ende Bling-Bling in Dubai und Rodewald im Portrait. 20.02.2024 07:44

Die von Barão-Hutter 2021 umgebaute Alte Reithalle in Aarau gilt als kulturelles Leuchtturmprojekt. Die 60 Meter lange Halle mit imposantem offenen Dachstuhl wird als Mehrspartenhaus für Theater, Tanz, Musik und modernen Zirkus genutzt. Jetzt allerdings riesele es kleine Ziegel-Partikel vom Dach, berichtet das Regionaljournal von SRF. Für das Publikum sei das unangenehm, für die Instrumente des Orchesters schwierig, sagt die Stadt. Eine Untersuchung hat zutage gebracht, dass das Problem auf frühere Sanierungsarbeiten am Dachstuhl zurückzuführen ist. Als damals die alten Ziegel ersetzt wurden, fielen kleine Tonsplitter in die Ritzen des Unterdachs. Durch Kälte, Wärme oder die Installation der Veranstaltungstechnik hätten sich seit dem Umbau die Fugen verändert, sagt Daniel Lehmann, Immobilienbewirtschafter bei der Stadt Aarau. «Gefährlich ist das nicht, aber es ist unangenehm, wenn ein Stückchen jemandem auf den Kopf fällt.» Wie SRF berichtet, wird nun die ganze Dachverschalung von unten her gereinigt, Ritze für Ritze. Noch unklar sei, wer die Arbeiten bezahle: «Handelt es sich um einen Garantiefall, weil bei der Eröffnung nicht ausreichend detailliert gereinigt wurde? Ist es kein Fehler der Reinigung, weil man die alten Bretter im Dachstuhl nicht mit Hochdruckreinigern putzen darf? Es ist auch möglich, dass Stadt und Kulturveranstalter mitzahlen müssen. Die Verhandlungen laufen.» Weitere Meldungen: – Ende Bling-Bling: Dubai stand lange Zeit für absurde Projekte und ausgefallene Architektur, schreibt Gerhard Mack in der NZZ. Seit geraumer Zeit gewinne aber nachhaltige Stadtentwicklung an Bedeutung. – Mini-Boom beim Architekturstudium: Das Interesse an Geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern sei in den letzten zehn Jahren merklich eingebrochen, meldet der Tages-Anzeiger. Gleichzeitig würden andere Studienfächer wie Humanmedizin...