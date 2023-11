Der Bahnhof Stadelhofen in Zürich, wie er in Zukunft aussehen soll. Fotos: Calatrava Valls SA (Visualisierung)

Ein Rollband vom Stadelhofen zum Kunsthaus Die Stadt Zürich plant eine 400 Meter lange Unterführung. NZZ und Tagi berichten. Ausserdem in der Presse: Autobahnausbau, Baukultur 1975-2000 und Nachdenken über Raumverhältnisse im Kunsthaus Teufen. 28.11.2023 10:57

Um den Zugang zum Bahnhof Stadelhofen zu verbessern, plant die Stadt Zürich einen Fussgängertunnel mit Rolltreppen und Rollbändern zum Heimplatz. «Hintergrund ist der geplante Ausbau des Bahnhofs Stadelhofen, wo die SBB 2027 mit dem Bau des vierten Gleises beginnen wollen, um das chronische Nadelöhr im Zürcher ÖV zu entlasten. Die Kapazität des Bahnhofs und die Bahnkundschaft werden mit diesem Ausbauschritt um 50 Prozent zunehmen», schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. Die NZZ meint: «Wer Verkehrswege im Untergrund baut, muss viel Geld in die Hand nehmen» und fragt: «100 Millionen Franken für 400 Meter Personenunterführung – lohnt sich das?» Das Projekt stosse denn auch vor allem bei linken Parlamentarier:innen auf Skepsis. Über den Bau der 100-Millionen-Franken-Unterführung abgestimmt werde voraussichtlich 2030. Weitere Meldungen: – «Der Autobahnausbau ist unschön, aber nötig»: «Die chronische Überlastung der Schweizer Autobahnen hat längst die Schmerzgrenze überschritten», schreibt die NZZ, wie bei der Bahn müssten die Engpässe beseitigt werden. – «Die schönsten Gebäude des Kantons Waadt»: ‹24heures› präsentiert die drei Waadtländer Gebäude aus der Heimatschutz-Kampagne ‹Baukultur von 1975 bis 2000›. – «Thusis will ‹Schlössli› übernehmen»: Sagt das Stimmvolk Ja, geht die historische Liegenschaft ‹Schlössli› im Altdorf von Thusis in den Besitz der Gemeinde über. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – «Rasenmähen im Museum»: Mit einer Thujahecke und Objekten aus dem Baumarkt will das Künsterkollektiv Gaffa im Zeughaus Teufen zum Nachdenken über Besitz- und Raumverhältnisse anregen. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet....