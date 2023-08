Nachjustierungen angekündigt: ‹Circle› am Flughafen Zürich Fotos: Ralph Bensberg

Einst beschrieb Architekt Riken Yamamoto seinen «Circle» am Zürcher Flughafen als lebendige Stadt. Der Vergleich löste einige Diskussionen aus, nicht zuletzt im Hochparterre: «Ich bin in einem Gebäude, nicht in einer Stadt», konstatierte beispielsweise Stadtwanderer Benedikt Loderer in seinem Text «Der Palast des Investments». Von urbanem Leben ist auch knapp drei Jahre nach der Eröffnung wenig zu spüren, stellt die NZZ in einer heute erschienenen Reportage fest: Überall treffe man auf ratlose Verkäuferinnen und Verkäufer, die kaum noch wissen, wie sie den endlos scheinenden Tag über die Runden bringen sollen – ein «Milliarden-Missverständnis». Der Flughafen verspreche nun «Nachjustierungen» an seinem Businesskomplex und setze auf einen grossen Umbau. «Bis es so weit ist, dauert es allerdings noch drei Jahre», merkt die NZZ an. «Die menschenleeren Geschäfte im Circle erwecken nicht den Eindruck, als könnten sie so lange auf Kundschaft warten.» Weiter in der Presse: – Der Thinktank Avenir Suisse hat in einer Studie mit dem sprechenden Namen «Mieten und Mythen» die aktuelle Debatte um fehlende Wohnungen analysiert und insbesondere die Nachhaltigkeit des gemeinnützigen Wohnungsbaus infrage gestellt. Dafür erntet er nun harsche Kritik, wie der Tages-Anzeiger berichtet. – Abreissen oder unter Schutz stellen? Der St. Galler Stadtrat muss über die Zukunft des Spitalhochhaus aus den 1970er Jahren entscheiden. Das St. Galler Tagblatt zieht Vergleiche mit Frauenfeld und Winterthur. – «Altes, weisses Museum, dank ab!» Der skandalöse Kriminalfall am British Museum müsse auch Schweizer Museen eine Lehre sein, meint Daniele Muscionico in der Luzerner Zeitung....