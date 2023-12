Die Limmattalbahn an der Station Kreuzäcker in Spreitenbach. Fotos: Damaris Betancourt

Die Limmattalbahn schaut auf ein erfolgreiches erstes Betriebsjahr zurück. Ausserdem in der Presse: Dämpfer für die Berner Solaroffensive, Körperbilder in der Werbung und die schönste Autobahn der Schweiz.

Die Limmattalbahn verbindet seit einem Jahr die Bahnhöfe Zürich-Altstetten, Schlieren, Dietikon und Killwangen-Spreitenbach im Kanton Aargau. «Nach genau einem Jahr zieht die Betreiberin der Limmattalbahn am Montag ein positives Fazit», schreibt der ‹Tages-Anzeiger›, die Nachfrage habe die Erwartungen übertroffen. Die Bahn verzeichnete im ersten Jahr 5,6 Millionen Fahrgäste, gerechnet habe man mit 4 bis 5 Millionen. Die Linie habe einen Pünktlichkeitswert von 97,4 Prozent erreicht. Verglichen mit der Glattalbahn, bei der es in den ersten Monaten vergleichsweise viele Unfälle gab, scheint man aber bei der LTB glimpflich davongekommen zu sein. «Beim Bau der LTB konnte man von den Erfahrungen der Glattalbahn lernen», zitiert der Tagi den Mediensprecher der Bahn. Das momentane Angebot mit einem 15-Minuten-Takt genüge den heutigen Anforderungen noch, Thema sei ein gänzlicher oder auch abschnittweiser Ausbau auf einen 7,5-Minuten-Takt. mFür eine solche Taktverdichtung müssten aber zusätzliche Fahrzeuge beschafft werden, was frühestens ab 2027 realisierbar sei. Weitere Meldungen: – «Gegner mobilisierten gegen Solarprojekt»: Mit dem Nein der Saaner Gemeindeversammlung zum Fotovoltaikprojekt Solsarine erhält die Berner Solaroffensive einen Dämpfer. Der ‹Bund› berichtet. – «Diese Werbeplakate sind heute ein No-Go»: Die Ausstellung ‹Talking Bodies› im Museum für Gestaltung Zürich zeigt, wie sich Körperbilder in der Werbung gewandelt haben. Die NZZ berichtet. – «Die schönste Autobahn der Schweiz»: Heute vor 50 Jahren wurde die N1-Teilstrecke St.Gallen-Buriet eröffnet, berichtet das ‹St.Galler Tagblatt›. Die Stadt St.Gallen sei dadurch «noch lange nicht vom Verkehr entlastet» worden....