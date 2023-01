Die NZZ porträtiert den Immobilienentwickler Urs Räbsamen. Ausserdem in der Presse: der Wettbewerb für das Schulhaus Arnegg, das Metropol-Areal in Arbon und ein CO2-neutrales Schiff auf dem Genfersee.

«Wer ist der Mann, der es sich zum Lebensziel gemacht hat, alte Häuser zu retten?», fragt die NZZ heute und erzählt ausführlich die Geschichte des Zürcher Immobilienentwicklers Urs Räbsamen. «Er arbeitete sich vom mittellosen Aussenseiter zum ‹Künstler des Denkmalschutzes› hoch», fasst die Zeitung zusammen. Bei seinen Projekten gehöre für ihn häufig eine «soziale Komponente» dazu. Er sitzt im Stiftungsrat von ‹Einfach Wohnen›, einer gemeinnützigen Institution der Stadt, die sich auf die Fahne geschrieben hat, bezahlbaren, sozialen und ökologischen» Wohnraum bereitzustellen. «Die Maximalrendite habe ich nie im Blick gehabt», erklärt Rebsamen. «Obwohl ich zahlreiche hohe Angebote bekomme, habe ich noch nie ein Objekt verkauft. Ich betreibe keine Spekulation.» Seinen Ansatz, Immobilien zu bewirtschaften, definiert er stattdessen als «freiwillige Genossenschaft» – eine Genossenschaft ohne Formalitäten. «Gier ist gefährlich», sagt er. «Sie ist in der Immobilienbranche verbreitet und führt über kurz oder lang oft zu Schiffbruch. Dies zu erkennen, ist für mich äusserst wichtig.» Weitere Meldungen: – Das Büro Anais Architektur aus Zürich gewinnt den Wettbewerb für das Schulhaus Arnegg in der St.Galler Gemeinde Gossau mit «zwei Schulbauten mit viel Holz». Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – Die Baubewilligung für das Alternativprojekt zu den umstrittenen Hochhäusern in Arbon lassen auf sich warten, berichtet das ‹St.Galler Tagblatt› und gibt die wichtigsten Antworten zum Projekt Riva auf dem Metropol-Areal. – Die Rheintaler Gemeinde Berneck eröffnet ein Mitwirkungsverfahren zu einem Sondernutzungsplan im Gebiet Schnabel, auf dem der Architekt Carlos Martinez seine Wohn- und Geschäftsliegenschaft erweitern will. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – Auf dem Genfersee hat der Prototyp eines CO2-neutralen Schiffs des Wa...