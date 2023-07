Mit dem richtigen Abstand lassen sich Pflanzen und Solarpanels so kombinieren, dass Biodiversität und Energieproduktion zusammen funktionieren, schreibt die NZZ.. Fotos: Contec via NZZ.ch

«Der Kampf um das Flachdach» Sollen Industriedächer begrünt oder für Photovoltaik genutzt werden? fragt die NZZ. Ausserdem in der Presse: ein Haus als Cremeschnitte, das Dubai von Niederösterreich und das Velo als politisches Vehikel. 27.07.2023 09:33

«Es tut mir im Herz weh, wenn sich sehe, dass sehr viele begrünte Industriedächer einfach abgeräumt und Solarpanels aufgestellt werden», zitiert die NZZ den Flachdachspezialisten Erwin Gyger. So würden wertvolle und nachhaltige Grünflächen unwiederbringlich zerstört. Zahlreiche Städte und Gemeinden hätten das Potenzial von bepflanzten Flachdächern erkannt und verlangen in ihren Bauordnungen ab einer gewissen Fläche eine Dachbegrünung. «Doch diese Vorschriften geraten immer mehr unter Druck und werden teilweise nicht mehr eingehalten», stellt der Geschäftsführer der Schweizerischen Fachvereinigung Gebäudebegrünung fest. Bei Swissolar, dem schweizerischen Fachverband für Sonnenenergie, sei man sich dieses Interessenkonflikts durchaus bewusst, schreibt die NZZ: «Wir begrüssen die Kombination von Strom und Grün, denn sie gehen beide in die gleiche Richtung, indem sie den Klimaschutz fördern», erklärt David Stickelberger. Allerdings sei die Verbindung der beiden Anwendungen nicht immer ganz einfach. So müsste etwa das Substrat so gewählt werden, dass die Pflanzen nicht zu hoch wachsen und die darüber liegenden Solarpanels beschatten. «Ist diese Voraussetzung erfüllt, ergänzen sich Gründächer und Photovoltaikanlagen sogar. Die Pflanzen haben nämlich eine kühlende Wirkung, womit die Anlage weniger heiss wird und ihre Wirkung verbessert wird», schreibt die NZZ. Wie Begrünung und Solarmodule richtig aufeinander abgestimmt werden können, wird erforscht. Mit senkrecht angebrachten Modulen gewinnt man Dachfläche, auf der Pflanzen gedeihen können. Versuche werden auch mit den auf dem Dach eingesetzten Pflanzen gemacht. So könne auch die Art des Bewuchses dazu beitragen, die Energieausbeute zu verbessern. Weitere Meldungen: – «Weiteres Grossprojekt durch Rekurs blockiert»: Eine Stiftung möchte den Bau von zwei Gebäuden in der Nähe des Prime Tower in ...