Der Heimatschutz erhält recht Das Zürcher Baurekursgericht heisst den Rekurs gegen die Abdeckung von umstrittenen Schriftzügen gut. Ausserdem in der Presse: die Wohnungskrise als Demokratiekrise und Werbebildschirme im öffentlichen Raum. 23.03.2023 10:12

Die Schriftzüge «Zum Mohrentanz» am Haus an der Niederdorfstrasse 29 und «Zum Mohrenkopf» am Haus Neumarkt 13 in Zürich dürfen nicht abgedeckt werden. Das Zürcher Baurekursgericht hat einen Rekurs des kantonalen und des Stadtzürcher Heimatschutzes gutgeheissen. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. Die Stadt strebte die Abdeckung der Inschriften an den unter Schutz stehenden Häusern an, weil es sich um «rassistische Zeitzeichen» handle. Dagegen kämpfte der Heimatschutz an. Er kritisierte in der Rekursschrift unter anderem, dass die Stadt Zürich «den historischen Kontext und die Herkunft der Häusernamen und deren Aussagen zur Geschichte der Häuser» nicht abgeklärt habe. Nun kommt das Baurekursgericht zum Schluss, dass die geplante Abdeckung den Schutzzweck der Gebäude beeinträchtige. Das öffentliche Interesse an der Bekämpfung von Rassismus rechtfertige diesen Eingriff nicht. Den antirassistischen Anliegen könne mittels sogenannter Kontextualisierung, also etwa mit Infotafeln, Rechnung getragen werden. «Damit werden die Hausnamen nicht stillschweigend toleriert und wird die rassistische Wirkung durchaus gebrochen», heisst es im Urteil. Die Stadt will das Urteil weiterziehen. Der Standpunkt des Stadtrats bleibe der gleiche: «Wir stützen uns auf die heutige rassistische Wirkung des Begriffs und nicht auf die Begriffsgeschichte», zitiert der Tagi. Die Stadt hat eine ETH-Studie in Auftrag gegeben, um die Begriffsgeschichte der Häusernamen aufzuarbeiten. Die Ergebnisse werden kommende Woche präsentiert. Weitere Meldungen: – «Stadtzürcher Linke geht gegen Werbebildschirme im öffentlichen Raum vor»: AL, SP und Grüne überweisen ein Postulat, das die VBZ Einnahmen in Millionenhöhe kosten könnte, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. – «Von der Geistersiedlung zum beliebten Quartier»: Im Neugrüen standen lange viele Wohnungen leer. Nun boomt die Überbauu...