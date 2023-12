So soll Hortus in Zukunft aussehen. Wie es heute auf der Baustelle aussieht, beschreibt die ‹BZ Basel›. Fotos: zVg

19.12.2023

«Nach langem Tüfteln wächst der Bau nun rasant in die Höhe», schreibt die ‹BZ Basel› über das Bürogebäude Hortus in Allschwil. «Weder der Raumanspruch noch die Architektur gaben diesem Projekt eine Gebäudestruktur, sondern die Energie, welche für den Bau aufgewendet wird.» Daraus habe sich ein Gebäudeentwurf ergeben, der sich hauptsächlich aus Holz und Lehm zusammensetzt. «Wichtig war uns, dass es gelingt, ein radikal nachhaltiges Gebäude zu realisieren», zitiert die Zeitung Johannes Senn, Geschäftsführer der Investorin. Das Prunkstück des Pionierbaus seien die Decken, meint die ‹BZ Basel›: «Direkt auf der Baustelle hat der Lehmspezialist Martin Rauch mit einer Holzbaufirma eine Feldfabrik aufgestellt, um die 800 Deckenelemente zu produzieren, welche im Hortus verbaut werden. Auf der einen Seite des grossen Zelts zimmern Bauarbeiter die Holzelemente. Gleich gegenüber stampfen zwei Mitarbeiter die Lehm-Schotter-Mischung in die vorgefertigte Decke. Der Lehm stammt aus den nahen Lehmgruben, in welchen einst Ziegel und Backsteine geformt und gebrannt wurden.« Weitere Meldungen: – «Die Luft ist wieder rein»: Die die neue Schwimmhalle im Berner Neufeld hat Anlaufschwierigkeiten – «sie scheinen jedoch lösbar», schreibt der ‹Bund›. – «Windräder mit Schatten-Argument bekämpfen»: Die Zürcher Gemeinde Dägerlen hat eine 1000-Meter-Abstandsregel und die Polizeiverordnung angepasst, um sich gegen mögliche Windräder zu wehren. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. — «Exklusives Gästehaus in Romanshorn»: Ein Rheintaler Unternehmer saniert das ‹Bänziger-Haus› am Seeweg für mehrere Millionen Franken. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «Eine Welt nur mit Solar- oder Windstrom?»: Damit die Energiewende gelingt, braucht es einen gewaltigen Innovationsschub bei den Speichern, schreibt die NZZ heute....