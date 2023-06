Arthur de Buren und Charles Capré von der Architekturgenossenschaft C/O auf einem Balkon der umgebauten Scheune. Fotos: CELLA FLORIAN/24 heures

«Die erste ländliche Wohngemeinschaft der Westschweiz» ‹24 Heures› stellt das Projekt der jungen Architekturgenossenschaft C/O vor. Weitere Meldungen gibt es zum Bauen mit Holz im grossen Stil, zu Basels Stadtplanung, zu Bartgeiern und zum Stewi. 23.06.2023 09:54

Im Waadtländer Dörfchen Denens werde an diesem Wochenende ein für die ländliche Westschweiz wegweisendes Wohnbauprojekt bezogen, schreibt ‹24 Heures›. Die jungen Architekten Arthur de Buren und Charles Capré haben eine alte Scheune im Ortskern saniert und umgebaut. Auf drei Stockwerken und einem Zwischengeschoss sind sechs Wohneinheiten für 1000 bis 2000 Franken Miete entstanden. Hinzu kommen grosszügige Gemeinschaftsräume. De Buren und Capré haben vorhandenes Material und Küchenschränke aus Abrisshäusern weiterverwendet sowie Aushubmaterial für Ziegelsteine genutzt. Das Soziale im Wohnungsbau und eine ganzheitliche Perspektive auf die eigene Arbeit zählen zu den Ansprüchen der jungen Architekturgenossenschaft C/O, zu der sich de Buren und Capré zählen: «Die Gemeinschaftsräume wären in einer Privatwohnung mit entsprechender Miete undenkbar. Wir wollen zeigen, dass es möglich ist, die Fläche pro Kopf zu verringern und gleichzeitig die Lebensqualität zu verbessern.» Und weiter: «Wir wollten die Immobilienplanung in ländlichen Gebieten in Frage stellen, die von fiktiven Familien mit zwei Elternteilen und zwei Kindern ausgeht. Ein Wohnraum, wie wir ihn entworfen haben, kann beispielsweise für Alleinerziehende, junge Paare, Senioren oder getrennt lebende Personen geeignet sein.» 2018 waren de Buren und Capré für ihr Projekt im Rahmen des Preises ‹Sprungbrett Wohnungsbau› ausgezeichnet worden. ###Media_2### Weitere Meldungen: – Holz brauche eine industrielle Revolution, schreibt die NZZ. «Der traditionelle Baustoff ist ein Klimaretter, doch Standardisierung und serielle Produktion stehen erst am Anfang.» – In Basel soll das 2014 abgelehnte Projekt «Stadtrandentwicklung Ost» wieder aufgenommen werden, berichtet die BZ. «Konkret geht es um das Gebiet auf Kleinbasler Seite zwischen der Schwarzwaldbrücke, dem Rheinacker und Landa...