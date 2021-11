Das Verwaltungsgebäude des Bundesamt für Zivilluftfahrt in Ittigen muss umgebaut werden. Fotos: GWJ Architektur

Urs Honegger 23.11.2021 08:36

Das Hauptgebäude des Campus des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) an der Mühlestrasse 2 in Ittigen muss umgebaut und saniert werden, schreibt der «Bund» heute. Laut dem Bundesamt für Bauten und Logistik werden die Kosten auf 54 Millionen Franken veranschlagt. Das Gebäude weise gemäss Ausschreibung «bauliche Schwachstellen» auf, die unter «Beibehaltung der architektonischen Qualität» saniert werden müssen. «Eine Sanierung innert 15 bis 20 Jahren ist nicht üblich, aber bei den vorhandenen baulichen Schwachstellen notwendig», hält Jonas Spirig, Mediensprecher des Bundesamtes für Bauten und Logistik, fest. Insbesondere seien undichte Stellen im Untergeschoss eruiert worden, ausserdem sei die Fassade zu luftdurchlässig. 2005 wurde das Gebäude von GWJ Architektur mit dem Holzbaupreis ausgezeichnet. «Als man dieses Projekt startete, wurde im Sinne der Nachhaltigkeit bewusst ein hoher Anteil von Holzelementen angestrebt», erklärt Spirig gegenüber dem «Bund». Der Ansatz habe teilweise zu konstruktiven Mängeln geführt.



