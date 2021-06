Das Zürcher Kongresshaus und die Tonhalle. Fotos: Kongresshaus Zürich

Im Herbst findet das erste Konzert in der restaurierten Zürcher Tonhalle statt. Das «Tagblatt» blickt auf dessen Geschichte zurück. Ausserdem in der Presse: Kein Gleisersatz in Bern und das Europaallee-Buch.