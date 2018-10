Demnächst eröffnet die Wohnsiedlung am Vulkanplatz

In Zürich fehlt es an Wohnraum für ein studentisches Budget. Um im Wettbewerb um höhere Bildung aber erfolgreich zu bleiben, braucht es kapitalkräftige Investoren.

Anna Raymann 22.10.2018 10:40

Die temporäre Wohnsiedlung Fogo wurde in den letzten fünf Monaten von der Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen – Einfach Wohnen (SEW) am Vulkanplatz, direkt beim Bahnhof Altstetten, gebaut. In den Containern werden neben dem Wohnraum für Asylsuchenden zwei Drittel der Zimmer an Studierende vermietet. Anders als beispielsweise in den USA finanzieren in der Schweiz derartige Projekte üblicherweise Stiftungen oder gemeinnützigen Organisationen. Eine Ausnahme bildet beispielsweise die Axa mit dem Studentenhaus auf dem Freilagerareal. Das Immobilienberatungs-Unternehmen JLL schätz, dass zurzeit etwa 9 Prozent der Studierenden in studentischen Unterkünften unterkommen können – im internationalen Vergleich ist das wenig. Damit die Schweiz aber weiterhin für ausländische Studierende attraktiv bleibt, brauche es «eine vermehrte Involvierung anderer kapitalkräftiger Investorengruppen», schreibt die «NZZ».

Weitere Meldungen:

– Die Thuner Gemeinderätin Marianne Dumermuth tritt nicht zu Wiederwahl an. In der Direktion Stadtentwicklung hinterlässt sie ihrer Nachfolge diverse offene Dossiers, berichtet die «Berner Zeitung».

– Eine Ausstellung in Grenchen widmet sich dem Parktheater und seinem Architekten Ernst Gisel. Die «Solothurner Zeitung» berichtet über die Vernissage.

– Vor fünfzig Jahren demonstrierten die Studierenden gegen die «Hinrichtung» der Hochschule für Gestaltung Ulm (HfG) von Max Bill. Die Schliessung des sogenannten neuen Bauhauses konnten sie damit nicht verhindern. Die «NZZ» schreibt über den Mythos zweier deutscher Gestaltungsschulen.

– Die kürzlich verstorbene Charlotte Schmid gestaltete die erste Zürcher Weihnachtsbeleuchtung, den Tiefbahnhof am Flughafen und den Schweiz-Pavillon an der Expo 1970 in Osaka. Ein Nachruf im «Tagesanzeiger».