Projekt «Ensemble» in Zürich: Im Sockel der rechten Turms soll eine Schule einziehen. Fotos: Nightnurse Images

Im Sockel des einen Hardturm-Hochhauses in Zürich soll eine Schule einziehen. Weshalb hat die Stadt das nicht früher kommuniziert? Ausserdem: Verkehr in Bern, Genf und Zürich sowie Turmbefürworter in Basel.