Doppelstöckig und smart – wie sieht der Veloständer der Zukunft aus? Fotos: Pro Velo Schweiz

Die Velostation am Zürcher Hauptbahnhof steht zu grossen Teilen leer. Trotzdem werden weitere Abstellplätze geplant, schreibt die «NZZ». Ausserdem in der Presse: der Denkmalschutz in Zug.