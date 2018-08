Die Situation, die auf der St. Luzisteig geplant war.

Auf der St. Luzisteig in Maienfeld sollte ein Hybrid-Hotel mit insgesamt 172 Betten entstehen. Nun erklären die Initianten das Projekt offiziell als gescheitert.

Lilia Glanzmann 16.08.2018 07:08

60 Zimmer mit 172 Betten wurden im Februar 2017 anlässlich einer Medienkonferenz auf der St.Luzisteig in nächster Nähe des Militärmuseums und Militärschiessplatzes in Aussicht gestellt. Geplant war ein Hybrid-Hotel, das in vier würfelartige Gebäudekomplexe aufgeteilt werden und 18 Millionen Franken kosten sollte. Nun, nur eineinhalb Jahre später, wurde das Projekt gemäss einem Bericht der Regionalzeitung «Prättigauer und Herrschäftler» offiziell für gescheitert erklärt. Die ins Leben gerufene Projektgruppe wurde demnach aufgelöst. Grund ist gemäss dem Maienfelder Stadtpräsidenten Heinz Dürler, dass kein Investor und Betreiber gefunden werden konnte, meldet die «Südostschweiz».

