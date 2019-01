Der Kanton soll das Basler Klybeck-Areal selber kaufen und im Baurecht abgeben. Dies fordert die SP jetzt mit Nachdruck. (Bild:Gestumblindi)

Anna Raymann 08.01.2019 10:12

Rund 300'000 Quadratmeter Land stehen auf dem Basler Klybeck-Areal zum Verkauf. Das Areal mit den Büro- und Forschungsräumen von Novartis und BASF soll unter dem Namen Klybeckplus zu einem neuen Stadtquartier werden. In den vergangenen Wochen wurde von linker Seite die Forderung laut, dass der Kanton möglichst viel Fläche auf dem Areal erwerben solle. Die Regierung habe sich allerdings bisher nur zurückhaltend geäussert. SP-Grossrat Jörg Vitelli zieht in einer Interpellation Vergleiche mit Dreispitz-Areal, das mit der Christoph Merian Stiftung (CMS) in den Händen einer durch die Öffentlichkeit kontrollierten Institution sei. Zwei Beispiele, wie es nicht laufen sollte, sehe Vitelli im heutigen Erlenmatt, und im Rosentalareal. In beiden Fällen habe es die Regierung verpasst, rechtzeitig das Gelände zu kaufen. «Aus solchen Fehlern sollte man lernen», sagt Vitelli in der «BZ».

