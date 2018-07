Der Überbrücker

Text: Andres Herzog / 20.07.2018 10:09

Foto: Ikiwaner via Wikimedia



Am Montag ist der Schweizer Bauingenieur Christian Menn im Alter von 91 Jahren gestorben. «NZZ» und «Südostschweiz» blicken zurück auf Leben und Werk des Brückenbauers. Menn, geboren 1927, studierte Ende der 40er-Jahre an der ETH Zürich und war dort auch ab 1971 als Professor tätig. Er war weltweit am Bau von rund 100 Brücken beteiligt. Einen «Überbrücker» nannten ihn die einen, «Betonkünstler» und «Herr der Brücken» titelten die anderen, wie die «NZZ» schreibt. Eine seiner wichtigsten Werke ist die Sunnibergbrücke im Prättigau. Die Ende der 90er-Jahre eröffnete Brücke war «eine grosse Ingenieurleistung und eine kleine Architektursensation», so die Zeitung.



«Mehr als rechnen»: Artikel über Christian Menn in der Rubrik «Rückspiegel» im Hochparterre 5/2015.



Weitere Meldungen:



– Die «NZZ» berichtet über Mini-Wohnungen, die Städte entlasten sollen. «Die Bewohner brauchen aber einen gewissen Lifestyle, um sich wohl zu fühlen.»



– Erstmals bietet das Architektur-Forum Ostschweiz Sommercamps für Kinder an. «Der Rheintaler» war zusammen mit einem Dutzend Buben und Mädchen mit dabei.