Muss keinen Neubau weichen: der Pfauensaal des Schauspielhaus Zürich.

Der Neubau des Schauspielhaus Zürich hat im Gemeinderat keine Chance. ‹NZZ› und ‹Tages-Anzeiger› berichten. Ausserdem in der Presse: das Berner Energiegesetz und die erste Elektrofähre auf dem Bodensee.

Urs Honegger 10.03.2022 08:22

«Der Pfauensaal ist gerettet» Der Neubau des Schauspielhaus Zürich hat im Gemeinderat keine Chance. ‹NZZ› und ‹Tages-Anzeiger› berichten. Ausserdem in der Presse: das Berner Energiegesetz und die erste Elektrofähre auf dem Bodensee. 10.03.2022 08:22

Der Zürcher Gemeinderat hat sich gegen den Abriss des Pfauensaals des Schauspielhaus Zürich ausgesprochen. Er unterstützt die Kritik von Heimatschützern und gewichtigen Stimmen aus dem Kulturbereich, die sich gegen einen Abriss zur Wehr gesetzt hatten. Nach ausgiebiger Debatte hat sich der Gemeinderat am Mittwochabend für eine «Sanierung mit kleinen Eingriffen» ausgesprochen. Das Stimmenverhältnis lag am Ende bei 75 zu 39. «Damit soll der Saal erneuert werden, ohne dass sein ursprünglicher Charakter verlorengeht», berichtet die «NZZ». Unter anderem soll das Dach über der Rabitzdecke von 1926 ersetzt und die heutige Bühne tiefergelegt werden. Zudem sollen Flächen in angrenzenden Liegenschaften erworben werden, um mehr Platz zu gewinnen. Die Abstimmung sei ein Triumph für Abrissgegner und eine Niederlage für Stadtpräsidentin Corine Mauch, schreibt der «Tages-Anzeiger». Und die «NZZ» kommentiert: «Die Befürworter eines Neubaus haben es nicht geschafft, eine Vision zu vermitteln. Weitere...