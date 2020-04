65 Prozent Nein-Stimmen der Leserinnen und Leser der «Basler Zeitung» für das Meret-Oppenheim-Hochhaus.

Urs Honegger 23.04.2020 10:25

Am Sonntag hat die «Basler Zeitung» die vierzehn Bauwerke von Herzog & de Meuron online bewerten lassen. «Nicht wahnsinnig differenziert», schreibt die «BaZ», es wurde einzig die Wahl zwischen «Daumen hoch» und «Daumen runter» gelassen. Am meisten Zuspruch erhält das «Vogelnest», das Nationalstadion in Peking mit 87 Prozent Ja-Stimmen. Dahinter, mit 82 Prozent Ja-Stimmen, folgt die Münchner Allianz-Arena. Platz 3 teilen sich ex aequo die Elb-Philharmonie in Hamburg und das Wohnhochhaus mit der Adresse 56 Leonard Street in New York City. «Am anderen Ende der Skala finden sich ausgerechnet zwei Bauwerke in Basel», bilanziert die «BaZ»: 57 Prozent strecken den Daumen für den Südpark beim Bahnhof Basel nach unten, gar 65 Prozent Nein gibt es für das Meret-Oppenheim-Hochhaus. «Architekten schätzen es in der Regel nicht sehr, wenn Laien ihre Arbeiten bewerten», schreibt die «Basler Zeitung». Da sei ihres Erachtens zu wenig Sachverstand im Spiel. «Trotzdem: Das Publikum, wir alle, müssen mit den Gebäuden leben, die uns vor die Nase gestellt werden. Und eine klare Abneigung wie im Fall des Meret- Oppenheim-Hochhauses müsste auch den Baumeistern zu denken geben.» Die Zeitung hat die Resultate der Umfrage beim Architekturbüro Herzog & de Meuron deponiert und sei gespannt, ob sei eine Reaktion darauf erhalte.



Weitere Meldungen:



– «Die reine Leere»: Kaum einer hat Zürich in den letzten Jahren geprägt wie der Architekt Max Dudler, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– «Dritter Anlauf für den Jurapark Baselland»: Die Beispiele in den Nachbarkantonen zeigen, dass sich ein Naturpark lohnen kann. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– «Der Strahlenschutz wird für 5G nicht gelockert»: Der Bundesrat will den Anlagegrenzwert beibehalten, «dabei überwiegen die Vorteile bei weitem», schreibt die «NZZ».



– «Stadt verheimlicht Pläne zum Juch-Areal»: Die Besetzer des Juch-Areals in Zürich müssen dieses bis Freitagnacht räumen. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– «Das Dichtungssystem im Lötschberg hat versagt»: Nach dem Wassereinbruch im Basistunnel müsse die Ursache geklärt werden, fordert der Tunnelbauingenieur Heinz Ehrbar in der «NZZ».