Text: Urs Honegger / 19.12.2017 10:14



Immer mehr Museen erweitern ihre Bauten. «Fragt sich nur, für was und für wen eigentlich?», schreibt die «NZZ» heute.



«Wie lässt sich der Anbauhype erklären, der seit Jahren jede Institution dazu bringt, so viel Geld wie möglich zusammenzukratzen, um wichtige Architekten anzurufen und sie zu bitten, weitere Räume für die Kunst zu entwerfen?», fragt die «NZZ» in der heutigen Ausgabe. «Eine Kunstinstitution will Volkshochschule, Kabarett, Spa und Wohnzimmer zugleich sein. So sieht das museale Selbstverständnis im 21. Jahrhundert aus. Das macht auch etwas mit der Architektur.» Bei der Erweiterung des Kunsthaus Zürich werde man der Architektur wohl oder übel ansehen, was sie alles leisten muss: «Der ‹lichtdurchflutete Quader› von David Chipperfield Architects ist strenggenommen ein Kasten mit Fenstern, wie ihn sich heutzutage jeder Investor wünscht, der mit einem Einkaufszentrum, Geschäftshaus oder Wohnungsbau Geld verdienen will», schreibt die «NZZ». Schlimm sei nur, dass die «jüngere, experimentelle, aufregende, provokante, verstörende Kunst» darin kaum mehr Platz finde.

Weitere Meldungen:



– Der Zürcher Gemeinderat soll noch vor den Wahlen über den Calatrava-Neubau am Stadelhofen entscheiden, schreibt der «Tages-Anzeiger» und zeigt «ein wenig bekanntes Frühwerk des Stararchitekten».



– Das Winterthurer Mehrgenerationenhaus «Giesserei» ist kein Familienersatz – man lebt hier aber weniger allein. Eine Reportage in der «NZZ».



– Im Churer Gebiet Kleinbruggen entstehen eine Grossüberbauung und ein öffentlich zugängliches Erholungsgebiet. Die «Südostschweiz» berichtet.



– «Der Traum von Grün»: Grossräte in Basel wollen Hausfassaden in hängende Gärten verwandeln. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– «Wir subventionieren unsere eigene Umweltzerstörung»: Eine Volksinitiative will die industrielle Landwirtschaft in der Schweiz beseitigen. Die «NZZ» berichtet.