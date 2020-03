Der «Tages-Anzeiger» berichtet vom Tag der offenen Tür im Kunsthaus Zürich. Fotos: Albinfo auf Wikimedia

Der «Tages-Anzeiger» berichtet vom Tag der offenen Tür im Kunsthaus Zürich. Ausserdem in der Presse: In Graubünden wird so viel gebaut wie seit Jahren nicht mehr und Migros baut seine Kulturförderung um.