Eine Visualisierung des geplanten Kinokomplex in Chur.

Lilia Glanzmann 22.08.2018 08:08

Vor rund einem Monat liess Architekt Thomas Domenig sen. verlauten, dass mit dem Bau des Grosskinos in Chur West Mitte August begonnen wird. Grund für Domenigs Aussage war das Urteil des Bundesgerichts, wonach dieses Mitte Juli in einer Verfügung ein Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung im Rechtsstreit um das geplante Grosskino abgewiesen hat. Die Bagger könnten also auffahren – tun sie aber noch nicht. Was nun? Also doch kein Baubeginn auf eigene Verantwortung? «Doch, doch», sagt Romano Cahannes, Rechtsvertreter der Baugesellschaft City West respektive der Domenig Immobilien AG, die das Grosskino baut. «Der Baubeginn wird derzeit vorangetrieben. Das heisst, dass unter anderem noch verschiedene Arbeiten vergeben werden, bevor der Spatenstich erfolgen kann», so Cahannes weiter. Festlegen, wann der Spatenstich genau erfolgt, wollte sich Cahannes nicht, meldet die «Südostschweiz».

Weitere Meldungen:

– Das Grenzhof-Schulhaus in der Stadt Luzern ist mit Naphthalin belastet. Ganz aus der Welt schaffen lässt sich der Stoff auch mit einer Sanierung nicht, zeigt ein vergleichbarer Fall in Bern, schreibt die «LZ».

– Ein Geldgeber des Grossprojekts «Cargo sous Terrain» ist in China mit drastischen Sperren belegt worden. «Ist die geplante Schweizer Metro nun in Gefahr?», fragt der «Tages-Anzeiger».

– Der Architekt Joseph Gasser der etwa den Littauer Wohnturm Fanghöfli entwarf, ist im Alter von 93 Jahren in Luzern gestorben, schreibt die «LZ».

– Das Designstudio Bless reanimiert in Los Angeles das Neutra-VDL-Hauses als Designlabor für zukünftige Lebensweisen, berichtet die «NZZ».

– «Was die Basler IBA so langweilig macht» titelt die gedruckte Ausgabe der «Basellandschaftlichen Zeitung»: Sie könne nicht andeutungsweise mit älteren Ausgaben in Deutschland konkurrieren.