Dieses Jahr gibt es an der Swissbau keine Stände der Aussteller zu bewundern: Archivbild des Messeauftritts der Firma Eternit aus dem Jahr 2018

Die Unternehmer dürfen an der Baumesse keinen eigenen Stand aufstellen, berichtet die ‹Baz›. Ausserdem in der Presse: Basels S-Bahn-Ausbau, die Arealentwicklung Wil West und Neapels neues Quartier.

Urs Honegger 21.04.2022 08:12

Für die Swissbau, die vom 3. bis 6. Mai verkleinert als ‹Swissbau Compact› in der Messe Basel stattfinden wird, hätten sich ursprünglich zwischen 500 und 600 Aussteller angemeldet, schreibt die ‹Basler Zeitung›, «doch nun hagelt es Absagen». Viel mehr Firmeninhaber ärgerten sich über die Tatsache, dass die Messe ihnen den Aufbau des eigenen Stands untersagt. «Erlaubt sind in diesem Jahr nur vorgefertigte Theken à 25 oder 50 Quadratmeter, welche von der Swissbau zur Verfügung gestellt werden. Und diese sind kostenpflichtig: Für die vier Tage müssen die Unternehmer zwischen 6000 Franken (kleine Theke) und 35’000 Franken (grosse Theke inklusive Stromanschluss und Katalogeintrag) hinblättern.» Bisher hätten gemäss Recherchen bereits 250 bis 350 Aussteller ihren Auftritt abgesagt – es bleiben noch rund 250. Bei der Ausgabe vor zwei Jahren waren es noch 900 Aussteller gewesen. Swissbau-Chef Rudolf Pfander räumt gegenüber der ‹Baz› ein, dass die Unternehmen «Aufwände für ihre Stände» gehabt hätten. «Wir wollten vermeiden, dass es eine löchrige Messe gibt und diese dem Anspruch an ein repräsentatives Angebot nicht gerecht wird. Deshalb haben wir die Messe neu konzipiert und verkleinert», sagt er. Weitere Meldungen: – «‹Herzstück›: Das Für und das Wider»: Seit 20 Jahren plant Basel eine Verbesserung seiner S-Bahn-Verbindungen. Umgesetzt ist noch nichts - dabei gäbe es pragmatische Lösungen, schreibt die ‹Basler Zeitung›. – «St.Galler Parlament sagt Ja zum 35-Millionen-Kredit für Wil West»: Der Sonderkredit für die Arealentwicklung Wil West schaffte im Kantonsrat die Hürde des qualifizierten Mehrs locker. Eine Volksabstimmung wird trotzdem nötig, schreibt das ‹St.Galler Tagblatt›. – «Besuch in der Wolke»: 60 Millionen Franken hat der Neubau für ein neues Rechenzentrum in Winterthur gekostet, der künftig von einem Tec...