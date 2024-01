Das dichte St. Johann ist eines von zwei Basler Test-Quartieren. Bild: Swisstopo

Basel testet den Superblock In zwei Quartieren wird es bald verkehrsberuhigte Zonen nach spanischem Vorbild geben. Ausserdem in der Presse: Farbenfrohes Mulegns, spendierfreudiges Zürich und ausgezeichnete Birsstadt. 10.01.2024 10:00

Die Stadt Basel will in den Quartieren St. Johann und Matthäus zwei «Superblocks» testen, also verkehrsberuhigte und begrünte Zonen nach dem Vorbild von Barcelona. «Die Superblock-Tests fussen auf verschiedenen Vorstössen aus der Bevölkerung und der Politik», schreibt die ‹bz›. «Erweisen sich die Superblocks als Erfolg, werde der Kanton ein Rahmenkonzept Superblocks zuhanden des Grossen Rates erarbeiten, kündigt der Regierungsrat an.» In welchen Perimetern die Tests stattfinden werden, will die Stadt «rechtzeitig kommunizieren». Weitere Meldungen: – «Ein Fest der Farben»: In Mulegns GR geht es dieses Jahr hoch her. Zwei Wochen vor der Einweihung des «Weissen Turms» wird am 10. Juni das renovierte Post Hotel Löwe wiedereröffnet. Designer Martin Leuthold habe eine «Musterorgie in jedem Raum» des Belle-Époque-Hotels entworfen, schreibt die ‹Bündner Zeitung›. Der langjährige Kreativdirektor der Textilmanufaktur Schläpfer habe schon früher bemerkenswerte Stilsicherheit sowie Mut zu opulenten Mustern bewiesen. «Dies mündet nun in ein Gesamtkunstwerk der Dekorationswut und Farbenfreude.» – Zürich verteilt Millionen für das Klima: «Insgesamt 14 Millionen Franken wird die Stadt mit dem Förderprogramm «Klimup» an Startups und gemeinnützige Organisationen verteilen, die sich für den Klimaschutz oder die Kreislaufwirtschaft einsetzen.» Das berichtet die ‹NZZ›. Gestern Dienstag wurde das Förderprogramm lanciert. «Das Programm läuft so lange, bis alle Gelder ausgeschöpft sind – spätestens bis Ende September 2028.» – Wakkerpreisträgerin Birsstadt: Der Schweizer Heimatschutz zeichnet zehn Gemeinden entlang der Birs mit dem Wakkerpreis aus, wie Hochparterre berichtete. Die Hintergründe und die Bilder dazu gibt es heute in der ‹bz› und in der ‹NZZ›....